Virtus Lucca: ottimo avvio di stagione per gli atleti biancocelesti

martedì, 10 gennaio 2023, 14:28

LUCCA – Grande avvio di stagione per l’Atletica Virtus Lucca che nelle prime gare del 2023 lascia già intravedere le qualità e il carattere dei suoi atleti, impegnati nelle differenti specialità, in linea con la programmazione societaria.

Nella prima gara del nuovo anno, biancocelesti subito in grande spolvero a Policiano, Arezzo, nella tradizionale “Befana Campestre”, corsa valida per la terza prova regionale del Gran Prix Toscano di Cross, con performance di spessore per Filippo Sodini, Tomas Tei, Sebastiano Simonetti, Fabio Pizzo, Carolina Fraquelli, Irene Giambastiani ed Emma Puccetti.

Il fine settimana prosegue poi con l’ottima prova di Paolo Marsili e Riccardo Pintus alla Stracastelnuovo, gara sulla distanza di 5 km su pista allo Stadio Alessio Nardini di Castelnuovo Garfagnana.

Risultati importanti arrivano all’Open indoor di Padova dove Giulia Sabò firma, sui 200 metri, il personal best (26.33) nella stessa gara in cui si registra la buona prestazione anche di Martina Bertella (26.48).

Grande prova per Francesco Cordoni che sale sul terzo gradino del podio della gara dei 200 metri chiusa con il tempo di 22.44. Molto bene anche Mattia Paterni, Cristian Cordoni, Vutha Locci e Matteo Luti.

A Carrara intanto, nel Meeting di apertura della stagione indoor dell’atletica leggera toscana, in evidenza sui 50 metri Mattia Paterni - bronzo con il crono di 6.32 -, Leonardo Pierotti, Aurora Massaglia (7.00) e Bianca Pellini (7.06).

Sui 50 ostacoli importante vittoria di Diana Amabile (8.58) mentre sui 50 ostacoli Allieve, argento per Giada Bartolozzi (8.14).

Bellissimo esordio anche per: Clarice Gigli, bronzo e primato personale sui 1500 metri e argento sugli 800; Melaku Lucchesi protagonista sia sui 1500 sia sugli 800; Francesca Marchetti sui 200 e sui 50 e Matilde Balducci sui 50.

Alla Riunione Regionale indoor Open di Varese infine, buon debutto per Matteo Oliveri che firma la misura di 5.0 nel salto con l’asta.