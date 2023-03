L'evento



Bel, arriva una storica vittoria a Siena

domenica, 19 marzo 2023, 21:11

8/23 – 15/41 – 42/62 – 65/86

8/23 – 7/17 – 27/21 – 23/24

L'avvio del match è impressionante, pronti via ed è un parziale da 0/7, un contro break da 7/0 quando il Bcl è già a quota dieci, poi è ancora il Bcl che va a segno rifilando un altro break da 0/9. Sulla Mensana sembra essere scesa la notte, stoppata, fermata e colpita ripetutamente fino al finale del primo quarto che si chiude sull' 8/23.

I primi minuti del secondo quarto non sono da meno, più 23 il solco che il Bcl ha scavato e non sembra avere nessuna intenzione di rallentare, l'intensità messa in difesa per accapararsi i rimbalzi e stoppare sul nascere ogni azione senese è impressionante.

Pierini e Del Debbio spingono ancora, fino a portare il Bcl sul 15/41 al riposo lungo. Il rientro è come ci immaginavamo, con i padroni di casa che si lanciano all'arrembaggio del canestro lucchese, spesso con successo, rosicchiando qualche punto, ma mai da impensierire il Bcl che, riesce a tenere una distanza di sicurezza con il punteggio di 42/62.

L'ultimo quarto va decisamente su di giri, aumenta il ritmo e l'animosità in campo, Siena non ci sta e prova in tutte le salse a scardinare la difesa approntata da Nalin, senza riuscirci. Bcl si avvia ad una storica vittoria al Palaestra di Siena arrivando a chiudere con un punteggio che non lascia alcun dubbio sullo spessore e su quale ruolo deve avere il Bcl nel campionato di C Gold, 65/86 il finale

Mensana: Rosati, Pannini 4, Iozzi 11, Menconi 7, Benincasa 7, Empilo, Milano 2, Sabia 5, Prosperanti, Bovo 2, Tognazzi 8, Bacci 19. All. Binella, ass Lanza

Landucci 2, Burgalassi, Lenci, Lippi 13, Barsanti 3, Russo 5, Tempestini 18, Del Debbio 11, Simonetti 24 , Piercecchi, Pierini 10, Rinaldi. All. Nalin, ass. Giuntoli