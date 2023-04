L'evento



Atletica Virtus: ancora medaglie e ottimi risultati

mercoledì, 26 aprile 2023, 15:13

LUCCA – Tanti impegni per gli atleti della Virtus Lucca che negli ultimi giorni sono stati protagonisti di diverse gare, a partire dal Meeting su pista lanci e salti che si è svolto sabato 22 aprile al Campo Scuola Moreno Martini e che ha visto una larga partecipazione di atleti provenienti da tutta la Toscana, con tanto spazio riservato agli Esordienti. All’interno di un pomeriggio di sport e divertimento, la Virtus è riuscita a realizzare anche risultati importanti come: quello di Sauro Fanucchi che, con la misura di 51.69 nel lancio del martello centra il pass per i campionati italiani Allievi; e quello di Aurora Massaglia che con la misura di 5.69 nel salto in lungo, strappa il pass per i campionati italiani Allievi e migliora il primato personale.

Contemporaneamente, a Pontedera, nella Coppa Toscana Ragazzi e Ragazze raggruppamento per le province di Lucca, Pistoia, Massa e Pisa, la Virtus conquista la ribalta con il primo posto per la squadra maschile e il secondo posto per la squadra femminile frutto di un’ottima prova collettiva in cui spiccano le performance di Lorenzo Umberti, primo nel salto in lungo e secondo sui 60 ostacoli, e di Christina Macule Felici nel peso. Martedì 25 aprile invece, al Meeting Assoluto su pista ad Arezzo, grande prestazione per Dario Fazzi, secondo assoluto (49.59) sui 400 metri, gara in cui hanno ben figurato anche Mirko Romano e Nicolò Bertelloni; sui 1500 bene Sebastiano Simonetti che migliora il primato personale, Tomas Tei e Riccardo Pintus; nella staffetta 4x400, primo gradino del podio per il quartetto composto da Nicolò Bertelloni, Mirko Romano, Dario Fazzi e Daniel Galigani (3.23.91) e medaglia di bronzo per il quartetto composto da Cristian Cordoni, Vutha Locci, Matteo Luti e Leonardo Pierotti (3.39.57); sui 100 metri buona prova per Cristian Cordoni (11.35), Leonardo Pierotti (11.41) e Viola Perotti (12.80); terzo posto per Giulia Sabò (1.00.58) sui 400 metri; secondo posto per Ilaria Razzolini (15.15) sui 100 ostacoli; primo posto per Giada Bartolozzi (16.24) sui 100 ostacoli categoria Allieve; nel salto in alto si registra la misura di 1.75 per Joseph Manfredi, nel salto in lungo in evidenza Carlo Bresciani (6.37) e Marco Pardini (6.22), nel lancio del disco brave Viola Pieroni (35.69) e Zoe Pieroni (30.28), nel peso Viola Pieroni (9.10) e buona prova infine per la staffetta femminile 4x400 (4.46.09) composta da Elena Boschi, Adriana Vannucci, Elena Fontana e Veronica Landucci.

Ottimi risultati anche per gi atleti impegnati ai Campionati Toscani di Corsa in montagna a Marignana: argento Juniores per Marina Senesi; argento per Giulio Guccione vice campione toscano Cadetti, decimo posto Cadetti per Alessandro Vanni e nella gara femminile Cadette, quarto posto per Maia Fava; bronzo Allievi per Edoardo Paganucci; Sveva Bertolucci campionessa toscana Ragazze.

Infine, eccellente rientro in pedana per Antonj Possidente che, in gara a Roma, fa registrare la misura di 14.57 nel getto del peso e strappa il pass per il challenge di qualificazione ai campionati italiani Assoluti e ottimo acuto anche di Andrea Pacitto che al Trofeo della Liberazione di Modena chiude i 110 ostacoli in 15.21.