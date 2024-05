Al centro i giovani e il merito. Ecco i premiati con le “borse” della Banca di Pescia e Cascina

Altri articoli in L'evento

lunedì, 20 maggio 2024, 16:04

Il Palatagliate ospiterà i quattro importanti testimonial che insegneranno ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, non solo i segreti per diventare dei veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport

domenica, 19 maggio 2024, 22:44

Ben cinque nuovi meeting record e uno eguagliato, da Idea Pieroni e Asia Tavernino nell'alto femminile, all'Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca in un pomeriggio di grande sport al Campo Scuola Moreno Martini

sabato, 18 maggio 2024, 13:15

Tutto pronto al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca per l'Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca terza edizione in programma domenica 19 maggio alle 17 con i big dell'atletica leggera internazionale impegnati sulla pista e sulle pedane dell'impianto di via delle tagliate

venerdì, 17 maggio 2024, 15:30

La stagione è ancora in corso e in una settimana di grandi "attese" per quelli che saranno gli impegni sul campo, la Folgor Marlia ha voluto portare a cena le tre squadre maggiori, Prima categoria, Juniores e Allievi al ristorante "Il Guercio"a Lucca