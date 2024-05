Atletica: grande successo per l’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca terza edizione

Altri articoli in L'evento

sabato, 18 maggio 2024, 13:15

Tutto pronto al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca per l'Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca terza edizione in programma domenica 19 maggio alle 17 con i big dell'atletica leggera internazionale impegnati sulla pista e sulle pedane dell'impianto di via delle tagliate

venerdì, 17 maggio 2024, 15:30

La stagione è ancora in corso e in una settimana di grandi "attese" per quelli che saranno gli impegni sul campo, la Folgor Marlia ha voluto portare a cena le tre squadre maggiori, Prima categoria, Juniores e Allievi al ristorante "Il Guercio"a Lucca

martedì, 14 maggio 2024, 08:31

Salgono a dieci i personaggi che lunedì 3 giugno all'Hotel Country Club di Gragnano riceveranno la sfinge d'oro coniata da Giampaolo Bianchi: si aggiungono due nomi di spicco nel panorama sportivi nazionale come Alessandro Petacchi, voce tecnica attuale della Rai al Giro d' Italia e di Alessandro Andreini, attuale team...

lunedì, 13 maggio 2024, 17:37

Al termine della strepitosa due giorni di gare al campo scuola Moreno Martini che ha ospitato la fase regionale del campionato di società Assoluto, arriva per la Virtus la conferma della serie A Argento per la squadra maschile e quella della serie A bronzo per la femminile