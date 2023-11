L'evento



La cena motorizzata degli agricoltori del Morianese

martedì, 28 novembre 2023, 10:07

Si sono presentati alla cena con il trattore. Ecco la singolare iniziativa di un nutrito gruppo di agricoltori del Morianese che venerdì sera si sono ritrovati tutti insieme nella storica Osteria da Pio (è stata fondata nel 1901) a San Quirico di Moriano. Un modo per fare gruppo, per provare a coinvolgere le nuove generazioni nella cura e coltura del territorio la cui assenza viene pagata in termini di produzioni alimentari scadenti quando non insufficienti e in problematiche sempre più evidenti di rischi idrogeologici.

A tavola da Pio si sono presentati in una quarantina, la maggior parte con i propri mezzi con cui coltivano i terreni della zona. Tra colpi di clacson ed evviva sono stati parcheggiati proprio all'ingresso del locale offrendo uno spettacolo davvero inconsueto. I partecipanti sono arrivati da ogni frazione del Morianese ma anche da qualche paese limitrofo per stare insieme, per cementare il rapporto che li lega per il tramite della terra. Giovani, meno giovani e qualche anziano: tutti con la passione dell'agricoltura. Una metà per hobby, l'altra metà per lavoro, perché da queste parti l'agricoltura è ancora fonte di sostentamento. Settimanalmente, oltre agli agricoltori che vendono direttamente sul posto, alcuni di loro sono presenti nei mercati contadini del Foro Boario, di Marlia e di San Filippo.