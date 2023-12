L'evento



Atletica: grande successo per l’incontro tecnico formativo sulla velocità con Marco Airale

martedì, 5 dicembre 2023, 15:29



LUCCA - Grande successo per l’incontro formativo “La costruzione dell’accelerazione” organizzato dall’Atletica Virtus Lucca con relatore Marco Airale, tecnico piemontese specializzato in sprint e coach di alcuni tra i migliori sprinter al mondo.

Oltre un centinaio di tecnici da diverse regioni italiane hanno preso parte al prestigioso evento che si è svolto domenica 3 dicembre al Campo Scuola Moreno Martini dove è intervenuto anche Fabio Barsanti, assessore allo sport del Comune di Lucca.

“Non ci aspettavamo una risposta di questo genere - afferma il vice direttore Virtus Sergio Martinelli - e siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto specie perché si è trattata di una prima volta per quanto riguarda l’organizzazione di un incontro tecnico formativo di livello così alto. L’obiettivo adesso è quello di ripetere iniziative simili che stimolano la crescita di tutto il movimento dell’atletica leggera”.

Dello stesso avviso anche Matteo Martinelli, direttore tecnico Virtus: “Crediamo fortemente nella formazione e in questa occasione, con un relatore di spessore e caratura mondiale come Marco Airale, abbiamo pensato di aprire anche a tecnici provenienti da altre realtà. I numeri parlano da soli, confermano la validità del nostro pensiero e spingono la società a mantenere salda l’idea di continuare a investire sulla formazione e sulla crescita tecnica e culturale del nostro staff”.

L’incontro, che si è sviluppato in modo vivace e costruttivo, è terminato con la soddisfazione di Airale: “Sono veramente molto contento di questa opportunità e mi preme sottolineare come la Virtus Lucca sia stata tra le prime società a darmi la possibilità di mettere il mio insegnamento a disposizione dei tecnici e non in forma privata. Spero che in futuro possano esserci altre occasioni per mettere questo percorso di educazione per tecnici anche a disposizione della federazione. A Lucca – conclude Airale – ho trovato un’accoglienza incredibile ed è stato veramente un piacere trascorrere una domenica qui al Campo Scuola Moreno Martini, in mezzo a sportivi aperti al miglioramento”.