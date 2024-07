L'evento



Sul Lungomare di Viareggio le finali del Toscana B3

venerdì, 26 luglio 2024, 15:04

Torna il 3x3 dello streetbasket di Toscana B’3 sul Lungomare di Viareggio e questa volta lo fa addirittura per le attese finali di un circuito fatto in questa edizione di ben 26 tappe itineranti per tutta la regione, coprendo capillarmente ogni singola provincia, con le più prestigiose piazze. Viareggio fu una di questa nella passata edizione ma nel 2024 è stata scelta come teatro delle finali delle varie categorie, oggi (venerdì) e domani (sabato).

Si sfideranno le categorie Under e Senior, sia maschili che femminili. I vincitori delle categorie Under si qualificano direttamente per le finali nazionali del circuito LB3 che si terranno a Roseto degli Abruzzi a fine agosto. Oggi si parte alle 16,00 e si va avanti sino alle 23,00, domani il gran finale, squadre a darsi battaglia in campo dalle 10,00 alle 22,00. Ci sarà la classica gara di tiro 3 a fare da corollario alle sfide di 3x3.

Anche quest’anno Conad Nord Ovest ha rinnovato il proprio sostegno al Toscana B’3 che, in questa edizione, ha coperto tutte le provincie toscane. Un impegno che la Cooperativa porta avanti per ribadire il proprio impegno sociale, nella promozione di iniziative a favore della comunità, in linea con la strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” Conad. Il progetto ha ricevuto un forte sostegno da parte dei Soci toscani e di Conad Nord Ovest, da sempre attenti alla sostenibilità e alla comunità; inoltre, ogni partecipante alle competizioni ha ricevuto un kit Conad comprensivo di una borsina in cotone, maglietta brandizzata e un buono sconto spendibile presso tutti i punti vendita Conad della Toscana.

Rinnovata l’attenzione alla sostenibilità, il campo da gioco del basket 3x3 sarà in gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso, come ormai consuetudine per le tappe di Toscana B’3 powered by Ecopneus. Si tratta di pavimentazioni di ultima generazione, hi-tech ad alte prestazioni, realizzate con materiali riciclati, removibili e performanti, che proteggono le articolazioni degli atleti e supportano il gesto atletico, installate grazie al supporto di Ecopneus, società senza fini di lucro che si occupa del riciclo di PFU in Italia.

Giacomo Galanda, Promotore Toscana B3, Leggenda del basket e Consigliere Federale FIP, punta l’attenzione su temi di attualità: “L’attenzione al sociale, all’inclusione, alla sostenibilità ambientale ci rende fieri di quel che facciamo, la competizione resta al centro, è l’elemento principale, ma a noi fa piacere celebrare anche questi aspetti. Lo sport è da sempre una cassa di risonanza ed essere dei propulsori di un mondo più sostenibile sarà sempre motivo di orgoglio. Oggi per garantire l’attenzione alla sostenibilità nascono figure manageriali dedicate e noi su questo versante ci siamo mossi con largo anticipo. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Viareggio e lo sponsor I Care che sono sempre stati vicini e ci sostengono in una delle tappe più scenografiche del tour”.

“Siamo giunti alla fine di questo entusiasmante progetto, il Toscana B’3, che abbiamo sostenuto per il secondo anno consecutivo, con l’obiettivo di promuovere iniziative a favore della nostra comunità, stimolando l’adozione di buone pratiche per il benessere fisico e mentale – dichiarano i Soci toscani di Conad Nord Ovest –. Un’iniziativa che al contempo sposa anche la sostenibilità ambientale, che permea

trasversalmente tutto il Sistema Conad Nord Ovest, per rafforzare ancora di più il legame con i territori e le comunità in cui operiamo. Una sinergia, quella tra sport e sostenibilità, che è risultata vincente, grazie al coinvolgimento di centinaia di appassionati dello sport, creando aggregazione e valore condiviso, soprattutto per le giovani generazioni”.

“In Ecopneus, siamo orgogliosi di aver sostenuto per il secondo anno consecutivo il Toscana B3 in una scelta che dimostra attenzione e rispetto per l’ambiente; attraverso la volontà di ospitare il torneo e le sue finali di Viareggio sul campo in gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso. - Ha commentato Giuseppina Carnimeo, Direttore Generale di Ecopneus - Crediamo fortemente nello sport come veicolo di valori positivi per i più giovani e di promozione di uno stile di vita sostenibile. Questo campo in gomma riciclata rappresenta un investimento per il futuro, un esempio virtuoso di come il riciclo possa dare nuova vita ai PFU, e di come sia sia possibile creare infrastrutture sportive innovative e attente all'ambiente, proprio grazie all’impiego della gomma riciclata, a beneficio di tutti”.

Una manifestazione all’insegna dell’inclusione. “Siamo molto felici e onorati che anche quest’anno il Torneo Toscana B3 nella sua attenzione al sociale, abbia riservato uno spazio alla nostra Realtà”. Ha commentato Sabrina Ventura, referente per le iniziative organizzate sul territorio a sostegno di Fondazione Dynamo Camp ETS. “Lo sport è da sempre un importante veicolo di inclusione sociale, e l’inclusione è un elemento fondamentale dei Programmi di Terapia Ricreativa Dynamo offerti gratuitamente a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche e alle loro famiglie, con l’obiettivo dello svago e del divertimento ma anche e soprattutto di rinnovare la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. I nostri Volontari hanno partecipato alle principali tappe del torneo e saranno presenti in occasione delle finali. Una grande opportunità di sensibilizzazione e sostegno che ci viene offerta e per la quale desideriamo ringraziare ancora una volta Giacomo Galanda e tutta l’organizzazione”.