Quindici atleti Virtus ai campionati italiani individuali Promesse e Juniores a Rieti nel fine settimana

giovedì, 25 luglio 2024, 14:50

Numeri record per la Virtus ai Campionati italiani individuali Juniores e Promesse su pista in programma a Rieti da domani, venerdì 26, fino a domenica 28 luglio. La società biancoceleste infatti si presenterà ai nastri di partenza della manifestazione in cui si assegnano i tricolori delle due categorie con ben quindici atleti che saranno impegnati in diciotto differenti gare.

Tra le Promesse ci saranno Mattia Paterni nei 100 ostacoli; Nicolò Bertelloni nei 400 metri; Amanda Obijiaku nei 100 e nei 200 metri; Carolina Fraquelli nei 5000 metri; Alessandra Lipari nel disco e Idea Pieroni, l’atleta in forza al Centro Sportivo Carabinieri già campionessa italiana Assoluta, nel salto in alto.

Grande attesa anche tra gli Juniores con Matteo Leverotti in gara sia nei 400 sia negli 800 metri; Daniel Galigani nei 400 ostacoli; Sebastiano Simonetti nei 5000 metri; Carlo Bresciani nel salto triplo e Antonio Cannalonga nel giavellotto. Nella gara femminile Juniores: Emma Puccetti e Marina Senesi nei 3000 metri; Aurora Massaglia sia nel salto in lungo sia nel salto triplo e Malinka Wojcikowski nel giavellotto.

La rappresentanza massiccia della Virtus in una competizione così importante conferma ancora una volta la qualità del lavoro svolto, la crescita esponenziale dei giovani e la sintonia tra staff tecnico e atleti, capaci di miglioramenti così significativi. Un tale numero di atleti in corsa per un titolo tricolore, indipendentemente da risultati e classifiche finali, rappresenta per la società del presidente Caturegli motivo di orgoglio e di soddisfazione a conferma che gli sforzi e gli investimenti fatti in fase di programmazione hanno avuto il loro riscontro ampiamente positivo.