Sabato sera, il Gran Galà dello Sport di Automobile Club Lucca

giovedì, 1 febbraio 2024, 15:45

Automobile Club Lucca è pronta ad accendere i riflettori del Gran Galà dello Sport, evento in programma sabato 3 febbraio nei locali messi a disposizione dal ristorante Il Guercio di Lucca, in Via per Camaiore 3412. Una "classica" di inizio stagione, quella proposta dall'istituzione automobilistica provinciale, occasione per celebrare i vincitori del 18° Premio Rally Automobile Club Lucca nelle distinte classifiche assolute e di categoria, riservate a piloti e navigatori. Un evento che – a partire dalle ore 20 – coinvolgerà gli interpreti del motorsport lucchese anticipando le linee della nuova edizione della serie, la diciannovesima ad essere organizzata da ACI Lucca.

A siglare il prestigioso bis nell'albo d'oro del Premio Rally Automobile Club Lucca, dopo il successo dello scorso anno tra i piloti, è stato Claudio Fanucchi. Il driver lucchese ha preceduto Stefano Martinelli e Simone Marchi, gli altri due protagonisti del podio assoluto. Ad Andrea Beghè sarà consegnato il riconoscimento legato al confronto Under 25, a Rossana Gabrielli quello dedicato alla classifica femminile. Tra i copiloti, a ricevere il riconoscimento più ambito è stato Simone Di Giulio, copilota che ha regolato – in classifica – Simone Marchi e Federico Grilli, secondo e terzo nelle gerarchie della kermesse. A Tania Bernardi verrà consegnato il Premio Rally ACI Lucca Under 25 mentre, quello dedicato al confronto femminile andrà invece nelle mani di Sabrina Cintolesi. Nel corso della serata verranno premiati anche i vincitori delle varie classifiche, Gruppo e Classe.