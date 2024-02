A Capannori la presentazione libro su Giovanni Toschi

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 14 febbraio 2024, 11:47

L'oggi quarantaseienne diesse dell'Olimpia Teodora è giudicata una fra le più forti schiacciatrici del mondo di tutti i tempi. Innumerevoli i suoi trionfi a livello internazionale ed i suoi ricordi sono legati oltre all'unico campionato del mondo vinto dalle azzurre in quel magico 2002

lunedì, 5 febbraio 2024, 08:31

Entra anche il pattinaggio artistico a rotelle nel Premio Fedeltà allo Sport e lo fa in grande stile con la più decorata atleta del mondo di tutti i tempi: la bolognese Rebecca Tarlazzi, vincitrice in carriera di ben 16 titoli mondiali, l'ultimo prima di dire addio all'attività agonistica, il 29...

giovedì, 1 febbraio 2024, 15:45

Automobile Club Lucca è pronta ad accendere i riflettori del Gran Galà dello Sport, evento in programma sabato 3 febbraio nei locali messi a disposizione dal ristorante Il Guercio di Lucca, in Via per Camaiore 3412. Una "classica" di inizio stagione, quella proposta dall'istituzione automobilistica provinciale

mercoledì, 31 gennaio 2024, 19:44

E' Vincenzo Nibali il primo grande nome, annunciato da Valter Nieri per il 25.o Premio Fedeltà allo Sport che si terrà nel corso della tradizionale cena, lunedì 3 giugno all'Hotel Country Club di Gragnano: si profila un'edizione altamente spettacolare e ricca di nomi di grande prestigio