L'evento



Atletica Virtus: Alessandro Santangelo campione italiano Allievi di Cross 2024

lunedì, 11 marzo 2024, 15:14

LUCCA – Alessandro Santangelo si laurea a Cassino campione italiano di cross per la categoria Allievi. Dopo il titolo tricolore Cadetti conquistato lo scorso anno a Gubbio, Santangelo taglia per primo il traguardo anche in questa stazione confermando ancora una volta le proprie qualità, andando a chiudere i cinque chilometri con il tempo di 15’53” e precedendo di 20” l’atleta della Toscana Atletica. Una vittoria che, unita alle prestazioni degli altri atleti Virtus in gara, accresce la consapevolezza della continua crescita del settore mezzofondo della società biancoceleste che raccoglie i frutti dell’ottimo lavoro svolto sotto la guida di uno staff tecnico di valore assoluto. La conferma arriva anche dall’eccellente prestazione di Carolina Fraquelli, che al primo anno di categoria si mette subito in evidenza piazzandosi al trentaduesimo posto assoluto e al settimo tra le Promesse. Exploit anche per la squadra femminile Juniores composta da Emma Puccetti, Marina Senesi ed Emilia Giambastiani, che chiude al decimo posto in Italia e miglior squadra in Toscana.

La staffetta maschile vede il sedicesimo posto del quartetto formato da Augusto Orsi, Sebastiano Simonetti, Filippo Sodini e Walter Fauci. In bella mostra anche: Zohair Zahir al ventunesimo posto assoluto al rientro dopo un lungo periodo di stop e la squadra maschile formata da Filippo Sodini, Tomas Tei, Paolo Marsili e Fabio Pizzo. Gli Allievi infine strappano un bel venticinquesimo posto nel campionato di società grazie ai punteggi di Alessandro Santangelo, Augusto Orsi, Edoardo Paganelli, Gioele Ciomei e Nicola Petroni.

Grande soddisfazione anche per i tre Cadetti Francesco Biagioni, Giulio Guccione e Federico Pellegrini che, convocati nella rappresentativa regionale in gara nel dodicesimo Trofeo “Ai confini delle Marche”, hanno contribuito con le proprie prestazioni al quarto posto finale della Toscana.

Il fine settimana si conclude con la bellissima esperienza vissuta dagli atleti categoria Cadetti e Cadette e Ragazzi e Ragazze al Pala Casali di Ancona dove si è svolta la Coppa Sportissimo 2024 che ha regalato alla Virtus un ottimo quinto posto al termine di una due giorni all’insegna del divertimento, dello spirito di gruppo e delle emozioni legate ai valori dello sport.