L'evento



Folgor Marlia si unisce a Dai Ora

lunedì, 15 luglio 2024, 18:45

Ancora importanti novità che persistono nella strada di crescita intrapresa negli ultimi anni dalla società biancoceleste, Claudio Viviani, ex calciatore della Folgor Marlia, il presidente Landi Gianluca ed Andrea De Luca Direttore generale si sono subito trovati d’accordo sui benefici che questa collaborazione può portare.

Questa partnership offrirà ai giocatori:

- Allenamenti tenuti dagli esperti di Dai Ora per migliorare la postura e le performance dei giocatori.

- Eventi formativi sulla crescita personale e la gestione delle difficoltà quotidiane tenuti dal fondatore di Dai Ora, Claudio Viviani.

- Consulenze nutrizionali fornite dalla nutrizionista di Dai Ora.

Grazie a questa partnership, i ragazzi della Folgor Marlia avranno un supporto completo per mantenere una corretta alimentazione e massimizzare le prestazioni sportive

Inoltre da sabato 24 agosto si giocherà allo stadio di Marlia il “settembre Lucchese “ per le categorie Allievi under 17 e giovanissimi under 15, due partite per ogni sera, una alle 19.15 ed una alle 21 per gli under 17, una alle 19.30 ed una alle 20.45 per gli under 15. Sorteggio dei gironi lunedì 15 luglio al campo di san Macario.