L'evento



Rivoluzione digitale, l'Italia è sempre più connessa in rete

giovedì, 4 luglio 2024, 09:06

L'Italia è sempre più protagonista della rivoluzione digitale e cresce, di conseguenza, la presenza dei nostri connazionali in rete: è quanto certificano i dati Audiweb più recenti, che nel solo mese di aprile 2024 parlano di un totale di ben 44,7 milioni di individui collegati almeno una volta a Internet tramite vari dispositivi come smartphone, tablet e computer. Numeri impressionanti che fanno capire quanto l'online sia diventato parte integrante della vita quotidiana di gran parte della popolazione italiana: ma vediamo meglio nel dettaglio cosa sta accadendo.

I dispositivi mobili dominano la rete

La fruizione dei contenuti digitali da dispositivi mobili è ormai predominante ed è questo il primo dato che balza agli occhi leggendo il report Audiweb. Il 94,5% degli italiani tra i 18 e i 74 anni ha infatti utilizzato un dispositivo mobile per connettersi, passando in media 68 ore e 20 minuti online nel mese di aprile. Ciò sottolinea non solo la prevalenza dell'uso del mobile rispetto ad altri dispositivi, ma mostra anche come la flessibilità e la portabilità di smartphone e tablet abbiano rivoluzionato l'accesso alle informazioni e ai servizi digitali, spodestando i tradizionali PC dal netto dominio che avevano fino a pochi anni fa.

Per quanto riguarda la "total digital audience" giornaliera, sempre ad aprile si sono toccati i 37,3 milioni di utenti. Esplorando i dettagli demografici, emerge in particolare che il 66% degli uomini e il 61,9% delle donne si sono connessi quotidianamente. L'accesso è particolarmente elevato tra i giovani adulti: l'86,7% dei 18-24enni e l'88,5% dei 45-54enni erano infatti online ogni giorno, ma se l'adozione tra gli over 65 è inferiore (41%), questo gruppo sta comunque mostrando una crescente familiarità con il mondo digitale.

Distribuzione geografica delle connessioni e tempo online

L'uso di Internet varia anche a seconda delle regioni italiane. Nel giorno medio di aprile, il 68,7% della popolazione del Nord-Ovest, il 64,8% del Nord-Est, il 62,9% del Centro e il 60,2% delle regioni Sud e Isole sono stati online, percentuali che mostrano dunque una penetrazione più elevata nelle aree settentrionali rispetto a quelle meridionali, anche se il divario si sta riducendo con l'aumentare della digitalizzazione e il miglioramento delle reti anche nelle zone più remote.

Il tempo medio trascorso online giornalmente è invece di 2 ore e 48 minuti per persona. Le donne, con una media di 2 ore e 58 minuti, tendono a navigare più degli uomini (2 ore e 38 minuti). I giovani tra i 18 e i 35 anni trascorrono oltre 3 ore al giorno online, con i 18-24enni in testa a 3 ore e 13 minuti. Anche le fasce di età più avanzate, come i 55-64enni, superano le 2 ore e mezza al giorno, dimostrando che l'uso di Internet è ormai radicato in tutte le generazioni.

Il successo delle app e dei siti di intrattenimento e social media

Un ultimo sguardo va dato alle attività svolte in rete dagli utenti, che si mostrano sempre più interessati all'entertainment nelle sue varie forme. Le categorie di siti e app mobili più popolari continuano infatti a crescere, ma con una particolare attenzione per l'intrattenimento e i social media. I siti e le app di video e film hanno registrato un aumento dell'1,1%, raggiungendo 40,1 milioni di utenti unici mensili, mentre i social network e le piattaforme di messaggistica istantanea hanno visto crescere la loro utenza rispettivamente dell'1%, con 39,4 milioni di utenti, e dell'1,1%, con 38,4 milioni di utenti.

In forte ascesa anche il settore dei giochi online, con alcuni servizi in particolare che si stanno rivelando particolarmente apprezzati: pensiamo, per esempio, alle piattaforme di casino digitale che permettono di giocare alla roulette live e ad altri passatempi tipici delle sale direttamente da PC e da mobile oppure ai tanti giochi MOBA e di azione che continuano a macinare record di partecipazioni.

Anche l'e-commerce e altri servizi online hanno però visto un incremento nell'utenza. I servizi di gestione delle email sono cresciuti, per esempio, dell'1,9%, mentre i siti di news online hanno visto un aumento del 2%, rispecchiando l'interesse degli utenti per le notizie aggiornate e locali. Anche i siti e le app dedicate alle condizioni meteorologiche e alle informazioni di viaggio hanno registrato un aumento rispettivamente pari a +1,3% e +2,3%.

I dati pubblicati da Audiweb illustrano dunque chiaramente come l'Italia stia abbracciando sempre più il digitale, sia in termini di maggiore diffusione dell'accesso a Internet che di aumento del tempo trascorso online, tutti segni che mostrano il trend in crescita costante dei processi di digitalizzazione. Le opportunità però sono vaste e la competizione per l'attenzione degli utenti sarà sempre più intensa, per questo motivo sarà sempre più importante per gli operatori garantire una navigazione sicura e piacevole, essenziale per mantenere la fiducia e l'engagement del pubblico.