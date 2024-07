Santangelo medaglia di bronzo nei 3000 metri ai Campionati italiani Allievi

Altri articoli in L'evento

giovedì, 4 luglio 2024, 09:06

'Italia è sempre più protagonista della rivoluzione digitale e cresce, di conseguenza, la presenza dei nostri connazionali in rete: è quanto certificano i dati Audiweb più recenti, che nel solo mese di aprile 2024 parlano di un totale di ben 44,7 milioni di individui collegati almeno una volta a Internet

martedì, 2 luglio 2024, 18:34

La FRALBE di Mugnano è campione provinciale Aics di calcio a 5. Nella finale di mercoledì 19 giugno, presso l'impianto di S. Concordio di via di Pattana ha superato in una combattutissima finale il Real Bata dell'impianto sportivo del Poggio per 3-2 con reti di Formigoni, Francesconi e Benhimouda

lunedì, 1 luglio 2024, 17:45

Risultato storico e senza precedenti per la Virtus Lucca che conquista, con Idea Pieroni nel salto in alto ed Elida Naldi nel salto in lungo, due titoli italiani Assoluti. Nicky Russo campione italiano paralimpico di getto del peso

venerdì, 28 giugno 2024, 15:38

La gestione della logistica è molto importante soprattutto per gli e-commerce. L'efficienza con cui i prodotti vengono stoccati, preparati e spediti può determinare la soddisfazione dei clienti e, di conseguenza, la crescita del business.