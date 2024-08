L'evento



Banca di Pescia e Cascina e Fior di Mutua, ecco il contest di Disegno per Bambini!

giovedì, 29 agosto 2024, 12:55

Al via un entusiasmante contest di disegno aperto a tutti i bambini dai 3 ai 13 anni figli dei Soci e clienti di Banca di Pescia e Cascina e Fior di Mutua ETS. L’evento si propone di stimolare la creatività e l’immaginazione dei più piccoli, offrendo loro l’opportunità di esprimere il proprio talento artistico.

I partecipanti sono invitati a realizzare un disegno che abbia come tema di fondo la scuola. Le opere dovranno pervenire entro il mese di settembre. È possibile inviare i disegni per mail all'indirizzo info@fiordimutua.it o al numero whatsapp 3337767666. I disegni potranno anche essere consegnati nelle filiali della Banca.

Per rendere il contest ancora più speciale, tutti i bambini che parteciperanno riceveranno in premio un calendario scolastico realizzato in carta crusch riciclata da appendere nella propria cameretta, per ricordare l’importanza di questa iniziativa e celebrare la creatività.

Dai, bambini, prendere carta e matita, è l’occasione per far emergere il vostro talento! Fior di Mutua è l’associazione dedicata alla cura degli interessi dei Soci e clienti della BCC di Pescia e Cascina, in ambito sociale, sanitario e del tempo libero.