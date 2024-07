L'evento



La FRALBE di Mugnano è campione provinciale Aics di calcio a 5

martedì, 2 luglio 2024, 18:34

La FRALBE di Mugnano è campione provinciale Aics di calcio a 5. Nella finale di mercoledì 19 giugno, presso l'impianto di S. Concordio di via di Pattana ha superato in una combattutissima finale il Real Bata dell'impianto sportivo del Poggio per 3-2 con reti di Formigoni, Francesconi e Benhimouda.

Partita molto bella e combattuta e con una buona presenza di pubblico , da segnalare le zero ammonizioni a testimonianza di una sportività degna di una finale. Ecco la formazione della FRALBE: Francesconi Alberto, cap, Cortopassi Raffaello (Brasile), Magnelli Mirko, Gioni Frank (Albania), Martino Giovanni, Formigoni William (Brasilie), Astete Elias, Benhimouda Zhakaria (Marocco), Russo Giuseppe, Zaffora Federico.