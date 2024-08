L'evento



"Lucca e le istituzioni. 75 anni di storia per immagini": a cento anni dalla nascita di Alcide Tosi una mostra dedicata alla vita cittadina

mercoledì, 28 agosto 2024, 16:06

Nel centenario della nascita di Alcide Tosi, gli Amici dell'Archivio Fotografico Lucchese, in collaborazione con il Comune di Lucca e con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, della Camera di Commercio Toscana nord ovest, di Confcommercio Lucca e Massa Carrara e di Confartigianato Imprese Lucca, presentano la mostra fotografica "Lucca e le istituzioni. 75 anni di storia per immagini".

Un viaggio nel cuore della vita politica e istituzionale della città, che parte dal 1949, anno in cui Alcide Tosi, allievo dei più affermati fotografi dell'epoca, Benetti, Ghilardi e Cortopassi, aprì il suo primo studio fotografico in via Fillungo, divenendo ben presto punto di riferimento dei quotidiani locali dell'epoca, La Nazione, Il Nuovo Corriere e Il Mattino dell'Italia Centrale, per i quali realizzò scatti che fisseranno per sempre eventi, fatti e personaggi legati alle vicende lucchesi.

A presentare la mostra, che sarà visitabile dal 6 al 29 settembre nella chiesa di San Cristoforo, in sala degli Specchi di palazzo Orsetti questa mattina (27 agosto) c'erano il sindaco Mario Pardini, l'assessore alla cultura Mia Pisano, il presidente degli Amici dell'AFL Pietro Fazzi, il presidente della Provincia Luca Menesini, il vice presidente della Camera di Commercio Toscana nord ovest Rodolfo Pasquini e Alessandro (Mimmo) Tosi e Claudio Tosi di Foto Alcide Lucca

La mostra si compone di 350 scatti in bianco e nero e a colori, disposti in ordine cronologico e suddivisi per decenni, dal 1950 ad oggi. Apriranno la serie le fotografie dedicate alle visite alla città di Lucca di 4 presidenti della Repubblica: Gronchi, Cossiga, Ciampi e Mattarella, chiuderà la mostra lo scatto del sindaco di Lucca Pardini insieme a Dustin Hoffman nella sede comunale. In mezzo, i principali avvenimenti della vita politica e istituzionale di Lucca, raccontati con sguardo attento e disincantato di Alcide Tosi prima e dei figli Mimmo e Claudio poi. Volti e personaggi in visita alla città, come Jacqueline Kennedy, Papa Wojtyla, la Regina Madre e Carlo d'Inghilterra, i presidenti francesi Giscard d'Estaing e Mitterrand, i presidenti del consiglio Moro, Craxi, D'Alema, Dini, Berlusconi, Prodi e Renzi. E poi inaugurazioni di scuole, di aziende, di strade, in un continuum di immagini di luoghi e persone che hanno fatto prima la cronaca e poi la storia della città di Lucca.

La mostra sarà accompagnata da un prezioso catalogo di 200 pagine edito da Maria Pacini Fazzi, in linea grafica con il precedente realizzato in occasione della mostra "Raccontare Lucca" del 2019. "Lucca e le istituzioni. 75 anni di storia per immagini" inaugurerà il 6 settembre e resterà aperta fino al 29 settembre, tutti i giorni in orario continuato dalle 11.00 alle 19.00.