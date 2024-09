Bcl, presentata la nuova maglia della prima squadra

Altri articoli in L'evento

martedì, 24 settembre 2024, 15:50

Giornata indimenticabile per l l’Atletica Virtus Lucca che ieri, 22 settembre, conquista la doppia promozione sia con la squadra maschile che sale in serie A Oro sia con quella femminile che si aggiudica il diritto a prendere parte, per la prima volta nella sua storia, alla serie A Argento

mercoledì, 18 settembre 2024, 16:55

L'accademia lucchese di arti marziali e sport da combattimento venne fondata il 19 settembre 2004 con l'obiettivo di creare un luogo dove le persone potessero non solo imparare le arti marziali, ma anche crescere come individui, sviluppando disciplina, rispetto e forza interiore

sabato, 31 agosto 2024, 07:00

Il sorteggio di Monaco ha dato il via ufficiale alla nuova stagione della Champions League, aprendo le porte a un'annata innovativa che promette spettacolo e con uno scenario interessante anche nelle scommesse. Ecco le squadre più quotate

giovedì, 29 agosto 2024, 12:55

Al via un entusiasmante contest di disegno aperto a tutti i bambini dai 3 ai 13 anni figli dei Soci e clienti di Banca di Pescia e Cascina e Fior di Mutua ETS. L’evento si propone di stimolare la creatività e l’immaginazione dei più piccoli, offrendo loro l’opportunità di esprimere...