Bergamini ricevuto a Palazzo Orsetti

lunedì, 7 ottobre 2024, 13:59

Sessanta borse di studio per gli studenti più meritevoli nell’anno scolastico e accademico 2023/2024: IO MERITO!Sono quelle messe a disposizione da Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo per i suoi Soci e per i loro figli o nipoti in linea diretta entro il 2° grado

mercoledì, 2 ottobre 2024, 07:45

La stagione si conclude con l'ultima emozionante gara dell'anno sull'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il lucchese Filippo Bianchi, originario di Santa Maria del Giudice, è il nuovo Campione del Trofeo Aprilia RS 660 2024

sabato, 28 settembre 2024, 08:03

Il Basketball Club Lucca si è ritrovato oggi presso lo splendido salone auto Audi Center Terigi per presentare la nuova divisa da gioco con la quale affronterà il prossimo campionato di Serie B Interregionale, che avrà inizio domenica 29 settembre alle ore al PalaTagliate

martedì, 24 settembre 2024, 15:50

Giornata indimenticabile per l l’Atletica Virtus Lucca che ieri, 22 settembre, conquista la doppia promozione sia con la squadra maschile che sale in serie A Oro sia con quella femminile che si aggiudica il diritto a prendere parte, per la prima volta nella sua storia, alla serie A Argento