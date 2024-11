Banca di Pescia e Cascina, “sì” alla scissione di Pisa e Fornacette

Altri articoli in L'evento

lunedì, 11 novembre 2024, 15:43

Banca di Pescia e Cascina invia i suoi Soci all’evento Buon Natale Socio 2024, che si terrà venerdì 6 dicembre alle 17,30 al Pala Todisco a San Giuliano Terme dove sarà presente anche il comico Cristiano Militello

martedì, 5 novembre 2024, 18:59

I due saltatori in alto Stefano Sottile, quarto classificato ai Giochi olimpici di Parigi 2024, e Idea Pieroni, Campionessa italiana Assoluta, protagonisti di Virtus in festa, un appuntamento con grande partecipazione da parte dei giovani atleti Virtus

giovedì, 17 ottobre 2024, 15:39

L'assessore allo Sport Fabio Barsanti ha ricevuto l'alpinista lucchese Riccardo Bergamini rientrato a Lucca dalla sua ultima spedizione alpinistica extraeuropea sul monte Khan Tengri, la vetta più settentrionale della terra di oltre 7.000 metri, (7010 metri) situata tra il Kirghizstan, Cina e Kazakistan

lunedì, 7 ottobre 2024, 13:59

Sessanta borse di studio per gli studenti più meritevoli nell’anno scolastico e accademico 2023/2024: IO MERITO!Sono quelle messe a disposizione da Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo per i suoi Soci e per i loro figli o nipoti in linea diretta entro il 2° grado