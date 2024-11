L'evento



Stefano Sottile e Idea Pieroni protagonisti di Virtus in festa 2024

martedì, 5 novembre 2024, 18:59

Grande partecipazione questo pomeriggio al Campo scuola Moreno Martini dove, in occasione di Virtus in festa 2024, i due saltatori in alto Stefano Sottile, quarto classificato ai Giochi olimpici di Parigi 2024, e Idea Pieroni, campionessa italiana Assoluta, hanno incontrato i giovani atleti del settore giovanile della Virtus e le loro famiglie. Domande, curiosità e aneddoti legati allo sport, ai risultati e alla vita quotidiana per i due atleti che, con semplicità e simpatia, hanno catturato l’attenzione della numerosa platea.Accanto al presidente Virtus Nando Caturegli, al vice presidente Sergio Martinelli e al direttore tecnico Matteo Martinelli, presenti anche il sindaco di Lucca, Mario Pardini; l’assessore allo sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti; il presidente di FIDAL Toscana, Alessandro Alberti e il delegato provinciale CONI, Stefano Pellacani.