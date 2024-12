L'evento



Coppa Italia: il punto della situazione sugli ottavi di finale

venerdì, 6 dicembre 2024, 12:36

Tra gli appuntamenti sportivi più attesi di dicembre non possono mancare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli amanti del calcio sono già pronti a dare carica alla loro squadra del cuore e a scoprire chi disputerà quest’anno la finale che si terrà a Roma a maggio 2025.

Oggi però lo sguardo è rivolto prevalentemente agli ottavi di finale, grazie ad un tabellone di sfide già definito. Sono pronte ad aprire le danze, infatti, a partire da martedì 3 dicembre le due partite che vedono protagoniste il Bologna contro il Monza e ancora il Milan contro il Sassuolo. Il giorno successivo scenderanno in campo invece la Fiorentina e l’Empoli.

Una delle competizioni più calde sarà, però, quella ospitata allo Stadio Olimpico il 5 dicembre alle ore 21:00, che vedrà affrontarsi Lazio e Napoli. In questo caso è già aperto da un po’ il dibattito sul tema della sicurezza, nonché sulle misure da adottare per assicurare uno spettacolo esente da rischi per tutti.

Nella seconda parte del mese, ancora, due squadre passeranno il turno e altre due andranno incontro all’eliminazione diretta. Il 17 dicembre, insomma, toccherà a Juventus e Cagliari decidere le sorti del proprio destino. Il giorno dopo, a chiudere questa fase della Coppa Italia, ci sarà invece la sfida tra Atalanta e Cesena.

Nel frattempo i tifosi e gli appassionati si organizzano sin da ora per seguire allo stadio o dal divano di casa le otto partite. Ed ecco allora che s’immaginano formazioni e strategie che saranno messe in campo, ma anche le probabili sfide dei quarti di finale. Altri tifosi invece affidano i loro pronostici sui risultati delle partite a Leovegas Sport, tra i bookmaker più in voga del settore grazie anche alla ampia gamma di mercati disponibili.

L’assenza di una gara di ritorno rende ancora più adrenalinico questo torneo in cui si decide nell’immediato chi proseguirà il turno. A renderlo davvero interessante è però lo spettacolo offerto dall’incontro tra le grandi squadre di Serie A con quelle di altre categorie, che vivono l’evento anche come un’occasione di riscatto.

L’anno scorso l’Atalanta è arrivata ad un passo dal trofeo, che poi è stato innalzato dalla Juventus per la quindicesima volta. Ma la storia della Coppa Italia 2024/2025 è, invece, ancora tutta da scoprire.