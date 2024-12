L'evento



Mind The Pub: giovedì la presentazione del libro dedicato ai pub londinesi

martedì, 10 dicembre 2024, 11:45

Mind The Pub. È il libro del giornalista Fabrizio Vincenti ad aprire la rassegna di libri del Circolo della Stampa di Lucca ETS con un titolo dedicato a 80 pub londinesi nei pressi delle fermate della metro.

La presentazione si tiene nella sede dei Lucchesi nel Mondo (castello di Porta San Pietro – mura urbane), in collaborazione con l’associazione, giovedì 12 dicembre 2024 alle 18 e sarà anche l’occasione per uno scambio di auguri in vista delle festività.

Dialogano con l’autore Ilaria Del Bianco, presidente della LNM, Anna Benedetto, presidente del Circolo della Stampa di Lucca ETS, Francesco Meucci, capo servizio della redazione de La Nazione di Lucca.

Mind The Pub, uscito da pochi giorni per Eclettica, è la prima giuda ragionata, in italiano, dei pub di Londra: 80 locali, uno più caratteristico dell’altro, ognuno a pochi passi da 80 diverse fermate della Metro sparse per tutta la città. Completano la guida 80 angoli meno noti della capitale britannica, ma non per questo meno ricchi di fascino e di interesse.

L'ingresso è libero ed aperto a tutti.