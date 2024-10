L'evento



Bianchi si laurea campione del Trofeo Aprilia Rs 660

mercoledì, 2 ottobre 2024, 07:45

La stagione si conclude con l'ultima emozionante gara dell'anno sull'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il lucchese Filippo Bianchi, originario di Santa Maria del Giudice, è il nuovo Campione del Trofeo Aprilia RS 660 2024. Lo scorso anno Filippo riuscì a vincere la gara con un piede fratturato chiudendo a -20 punti dal leader del campionato. Quest'anno la voglia di riscatto era elevata.

Venerdì nella prima sessione di prove libere l'alfiere Revo Nuova M2 racing aveva dimostrato fin da subito l'elevato potenziale concludendo la sessione in 1'57 alto. Sabato il portacolori del Moto Club 52 Racing Team ha messo a segno una strepitosa qualifica facendo registrare il nuovo record della pista nella categoria Aprilia 660 con il crono di 1'57,459 portando a casa la sesta pole position consecutiva.

Domenica mattina di tensione. Dieci i giri a disposizione per aggiudicarsi il titolo di campione del trofeo. Buona la partenza di Bianchi che si mette fin in testa alla corsa. Staccate al limite, numerosi sorpassi e contro sorpassi con Mattia Sorrenti accendo una bagarre avvincente fino all'ultimo giro dove Filippo, dando anche l'anima, vince con con un vantaggio di 335 millesimi su Mattia Sorrenti facendo registrare un tempo da qualifica con il crono di 1'57.374. Completa il podio Enej Krsevan aggiudicandosi il giro veloce della gara in 1'57.180 valido per il nuovo record della pista.

Guardando i risultati, il pilota Revo/Nuova M2 Racing ottiene 6 pole position, 6 primi posti, 1 secondo posto, 1 quarto posto e 1 quinto posto. Conclude la stagione in prima posizione nel Trofeo Aprilia 660 e capitalizza 194 punti chiudendo a + 9 punti sul suo avversario Mattia Sorrenti.

Ecco le parole di Filippo: "E' stata una gara combattuta dove Mattia mi ha dato tanto filo da torcere. Non sono riuscito ad imporre il mio ritmo, però dai, alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo stati aggressivi e abbiamo portato a casa questo trofeo Aprilia 660. E' stato un campionato tosto. Ci siamo trovati all'ultima gara con pochi punti di vantaggio ed è come se il campionato fosse ripartito da capo. Grazie al duro lavoro dei ragazzi del team e delle persone che mi stanno accanto siamo riusciti a vincere il titolo. Ringrazio il team Revo Nuova M2 Racing, i ragazzi del Motoclub 52 racing team, gli sponsor e tutte le persone che mi seguono durante la stagione! Ci vediamo presto in pista!