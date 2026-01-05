L'evento



Basket Day, ecco la 15° edizione

martedì, 27 gennaio 2026, 13:24

È prassi che una giornata del campionato al quale partecipa il Basketball Club Lucca venga dedicata a suggellare ancor di più lo stretto rapporto di collaborazione che si è creato negli anni con la Croce verde di Lucca.

Ogni anno, al momento di pensare e preparare questa iniziativa, è come fosse sempre la prima volta, tanto è l'entusiasmo che la circonda. Si tratta di un momento molto importante in cui volontariato, assistenza sociale e sport si uniscono per dare vita ad un unico soggetto che ha come obiettivo principale l'attenzione alla salute e al sostegno della popolazione lucchese.

L'appuntamento è per domenica 1 Febbraio alle ore 18:00 al PalaTagliate; sul parquet si confronteranno il Basketball Club Lucca e la Elah Acquario di Genova. Come sempre, lo spettacolo offerto al pubblico sarà entusiasmante e avvincente come solo il basket sa fare; ma soprattutto, sarà una bellissima occasione per sostenere la Croce Verde di Lucca e i suoi tanti Volontari, impegnati ogni giorno a dare aiuto e sostegno alla Cittadinanza.

In occasione del BASKET DAY, l'ingresso al Palasport avverrà unicamente acquistando il biglietto di ingresso: pertanto, non avranno validità e non daranno diritto all'accesso, gli abbonamenti, né altre tessere che garantivano l'ingresso senza transitare dalla biglietteria, ad esclusione degli atleti tesserati BCL. Questi i prezzi:

- intero 12 euro;

- ridotto (under-18 e over-65) 6 euro;

- gratuito per under-14.

L'intero ricavato della vendita dei biglietti della giornata verrà devoluto alla Croce Verde di Lucca per sostenere le molteplici attività a favore della cittadinanza che la stessa svolge.

"Iniziative come queste," - sostiene Matteo Benigni, Presidente del BCL – "hanno l'obiettivo di sostenere le attività di volontariato e pubblica assistenza, farlo è un dovere per tutti e ancor di più per una società come la nostra che porta avanti da sempre valori come il rispetto degli altri, la parità dei diritti, l'inclusione e l'attenzione verso la salute, riproponiamo quindi con soddisfazione e gioia questa iniziativa in collaborazione con la Croce Verde di Lucca." Dello stesso avviso il - Direttore sportivo e Vice Presidente Umberto Vangelisti - "Per noi questa collaborazione, con una realtà che rappresenta un punto di riferimento per tutta la cittadinanza, è anche un modo per esprimere con più forza la nostra vicinanza al nostro territorio e ringraziare quanto la Croce verde fa, nell'assisterci ogni volta che il BCL si trova a giocare al Palasport

Al PalaTagliate saranno presenti Volontarie e Volontari provenienti dai numerosi settori della Croce Verde di Lucca, a testimonianza della varietà di aree d'intervento di questo Sodalizio nato nel 1893.

"Croce Verde Lucca e BCL collaborano da anni, e siamo onorati di rinnovare questa tradizione - spiega Massimo Perna, Vicepresidente della Croce Verde di Lucca - Ringraziamo la società per questa occasione, con la quale faremo conoscere agli spettatori le nostre numerose attività al servizio della Cittadinanza. Il ricavato della partita verrà destinato all'acquisto di elettromedicali che ci aiuteranno a svolgere al meglio le attività di soccorso. Domenica sarà una giornata speciale - conclude Perna - pertanto speriamo in un'alta affluenza di pubblico, per un caloroso sostegno a queste due belle compagini che danno lustro alla nostra città".