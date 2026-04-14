L'evento



Fralbe vince il campionato di calcio a 5 alla Perini dopo un testa a testa con il Casablanca

martedì, 21 aprile 2026, 12:28

Con un rush finale caratterizzato da una serie di vittorie, dopo una partenza stentata, la formazione di calcio a 5 del Fralbe si è aggiudicata il campionato dilettanti-amatori A della Perini.

Alla penultima giornata di un torneo partito a ottobre, si è svolta la gara decisiva contro l’altra capolista Casablanca, che ha determinato, dopo un combattutissimo incontro, un pareggio per 7-7 che ha permesso ai gialli della Fralbe di aggiudicarsi l’intero campionato, grazie alla vittoria dell’andata nello scontro diretto.

La competizione è stata come sempre organizzata dalla direzione dell’impianto sportivo, che ospita due campi a 5, uno a 7 e quattro di padel, coperti nella stagione invernale, insieme all’Aics che ha come sempre brillato per la puntualità della gestione e per la qualità delle direzioni arbitrali.

Questa la rosa dei vincitori : portiere Massimiliano Paluzzi, giocatori di movimento Michele Grasseschi, Leonardo Grasseschi, Ivano Giammattei, Nicola Giammattei, Myslim Mullaliu, Alberto Francesconi, Umberto Landucci, Luca Di Martino, Matteo Di Marco, William Formigoni, Marco Lucchesi. Responsabili tecnici Michele Grasseschi e Ivano Giammattei.