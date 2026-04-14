Fralbe vince il campionato di calcio a 5 alla Perini dopo un testa a testa con il Casablanca

L'evento
martedì, 21 aprile 2026, 12:28
Con un rush finale caratterizzato da una serie di vittorie, dopo una partenza stentata, la formazione di calcio a 5 del Fralbe si è aggiudicata il campionato dilettanti-amatori A della Perini.
Alla penultima giornata di un torneo partito a ottobre, si è svolta la gara decisiva contro l’altra capolista Casablanca, che ha determinato, dopo un combattutissimo incontro, un pareggio per 7-7 che ha permesso ai gialli della Fralbe di aggiudicarsi l’intero campionato, grazie alla vittoria dell’andata nello scontro diretto.
La competizione è stata come sempre organizzata dalla direzione dell’impianto sportivo, che ospita due campi a 5, uno a 7 e quattro di padel, coperti nella stagione invernale, insieme all’Aics che ha come sempre brillato per la puntualità della gestione e per la qualità delle direzioni arbitrali.
Questa la rosa dei vincitori : portiere Massimiliano Paluzzi, giocatori di movimento Michele Grasseschi, Leonardo Grasseschi, Ivano Giammattei, Nicola Giammattei, Myslim Mullaliu, Alberto Francesconi, Umberto Landucci, Luca Di Martino, Matteo Di Marco, William Formigoni, Marco Lucchesi. Responsabili tecnici Michele Grasseschi e Ivano Giammattei.
venerdì, 17 aprile 2026, 11:50
L'amministrazione comunale promuove "Lucca sceglie lo Sport", un appuntamento pensato per fare il punto sullo stato dello sport lucchese dopo quattro anni di lavoro e, soprattutto, costruire insieme le prospettive future attraverso il confronto con tutti gli attori della città
mercoledì, 15 aprile 2026, 14:02
Presentato a Lucca un francobollo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a Enrico Ameri, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€ euro. La tiratura è di centottantamila esemplari
mercoledì, 15 aprile 2026, 13:06
Martedì 21 aprile alle ore 21, presso il complesso Casa del Boia, si svolgerà il quarto appuntamento del 2026 del festival L'Augusta – La Fortezza delle Idee, con la presenza del giornalista Roberto Beccantini. Per l'occasione presenterà il suo ultimo libro "Giocati da Dio – I gesti immortali del calcio"
martedì, 14 aprile 2026, 18:46
L'11 e 12 aprile presso la Palestra Sardi di Sant'Alessio si sono tenuti seminario ed esami passaggio dal I Kyu al II Dan di Kendo organizzati dalla CIK Confederazione Italiana Kendo