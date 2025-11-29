L'evento



Il Gs Lammari ha festeggiato i 30 anni di attività agonistica

martedì, 20 gennaio 2026, 08:25

Domenica scorsa (18 gennaio) è stato un giorno speciale per il G.S. Lammari, chiudendo il 2025 e ritrovandosi con lo zoccolo duro del club amaranto da dove aveva iniziato ovvero dal Bar Gemignani a Lammari, ha infatti festeggiato il 'primo' 30esimo anno di attività agonistica soprattutto al femminile. "Anche se, per diversi motivi, - spiega il ds Giorgio Meniconi - il gruppo si è ridimensionato, noi ci siamo ancora e con la consapevolezza, di aver fatto la storia in questi 30 anni. Da adesso saranno altre belle società a continuarla. Possiamo certamente affermare, che siamo stati l'imput per molti, di puntare sul femminile, di usare i gazebo per dare comodità agli atleti. E oggi, con questo ritrovarsi al Bar Gemignani a Lammari, con semplicità e grande amicizia, abbiamo volutamente ripercorrere l'evento anche tramite un libro fotografico dei tre decenni passati in amaranto, consegnandolo ad atlete e dirigenti. Il nostro motto: Insieme si può che ci ha accompagnato in questo trentennio continua ad essere presente nelle gare competitive future. Il Gs Lammari, come abbiamo scritto sul nostro libro fotografico in copertina: una storia - uno stile di vita". L'avventura del gruppo femminile lammarese nasce nel 1995 ed il primo presidente è stato Leonello Pietro Dinelli allora anche come corridore a cui si sono succeduti: Mario Dinelli, Teresa Todaro e di nuovo dal 2015 ancora Leonello Pietro Dinelli. "Tante gioie, pochissime delusioni – commenta chi sta guidando attualmente il Gs Lammari, Pietro Dinelli – anche perché per i componenti del gruppo, la vittoria è condividere, non solo la parte sportiva, ma anche ritagli di vita, dove nella necessità, c'è sempre una mano amica tesa, che riesce sempre a far superare qualsiasi problema.

Ci sono state entrate e uscite di atlete, più o meno forti, chi per credere di crescere sportivamente con altre persone, chi per lontananza, altre per problemi fisici, ma i nostri pilastri importanti, ci sono ancora. Sono stati anni meravigliosi, dove si viveva un'atletica più familiare, dove, con la gioventù del momento, gli infortuni erano rari e i risultati strabilianti. La storia parla da sé. E anche se eravamo arrivati a dire basta, grazie a quei pilastri e la voglia di familiarità che da sempre ci ha contraddistinto, nonostante negli ultimi anni si era un po' persa, possiamo dire che ci siamo ancora. Certamente saremo un Gs Lammari ridimensionato, semplicemente meno agonista, ma sicuramente con lo spirito che ci ha sempre accompagnati. Entriamo così con entusiasmo, grinta e grande amicizia nel 31° anno".

Nei trent'anni il Gs Lammari femminile ha conquistato un palmares ricco di successi sia a livello toscano, che italiano e internazionale riferendosi alle atlete individualmente che li hanno ottenuti nei campionati italiani e toscani assoluti su pista che nel cross, ma anche come società e proprio parlando del team vorremmo citarne alcuni quali: la storica impresa del tricolore al Campionato Italiano Assoluto di Società di Corsa nel 2022 dopo averlo mancato nel 2021 piazzandosi al secondo posto; ben 13 titoli ai Campionati Regionali assoluti di cross lungo e corto, prime classificate al Campionato Toscano assoluto 10 km su strada, 1° Campionato Italiano master 10 km. su strada, prime al Campionato Italiano master mezza maratona. Queste le atlete confermate per la nuova stagione agonistica 2026: Mara Antongiovanni , Chiara Carmignani, Denise Cavallini, Ilaria Coliva, Sara Colzi, Claudia Dardini, Ludovica Dini, Ilaria Fantigrossi, Rachele Fabbro, Adele Magi, Claudia Marietta, Elena Martignani, Claudia Marzi, Nadia Nannizzi, Sara Orsi, Romina Sedoni, Elena Flavia Teacu, Federica Toni. Il club amaranto di Lammari è senza dubbio un'importante realtà nel panorama dell'atletica leggera italiana, grazie alla sua forte presenza femminile porta prestigio e orgoglio per lo sport capannorese, lucchese, toscano e italiano.