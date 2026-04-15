Presentato l'annullo filatelico che celebra Enrico Ameri

L'evento
mercoledì, 15 aprile 2026, 14:02
Presentato a Lucca un francobollo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a Enrico Ameri, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€ euro . La tiratura è di centottantamila esemplari.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico è distributo da Poste Italiane ed è stato presentato oggi a Palazzo Orsetti nella sede del Comune di Lucca
Il bozzetto a cura di Giustina Milite e Matias Hermo raffigura un ritratto di Enrico Ameri, storica voce della radio sportiva italiana, impegnato in una radiocronaca del campionato di calcio nato proprio a Lucca cento anni fa. Sullo sfondo compaiono lo stadio affollato e il campo da gioco.
Completano il francobollo le legende “ENRICO AMERI”, “RADIOCRONISTA” e le date “1926 – 2004”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Lucca Centro.Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.
mercoledì, 15 aprile 2026, 13:06
Martedì 21 aprile alle ore 21, presso il complesso Casa del Boia, si svolgerà il quarto appuntamento del 2026 del festival L'Augusta – La Fortezza delle Idee, con la presenza del giornalista Roberto Beccantini. Per l'occasione presenterà il suo ultimo libro "Giocati da Dio – I gesti immortali del calcio"
martedì, 14 aprile 2026, 18:46
L'11 e 12 aprile presso la Palestra Sardi di Sant'Alessio si sono tenuti seminario ed esami passaggio dal I Kyu al II Dan di Kendo organizzati dalla CIK Confederazione Italiana Kendo
venerdì, 10 aprile 2026, 11:18
Domenica 12 aprile si svolgerà la quinta edizione della Ciclo Classica Puccini, l'evento non agonistico che unisce nella mobilità dolce, in bicicletta, i territori dove Giacomo Puccini visse e compose le sue opere immortali, attraverso la natura ed i paesaggi uniti dalla ciclopedonale Giacomo Puccini, fra Lucca e Massaciuccoli, lungo...
martedì, 7 aprile 2026, 14:26
Le biancoazzurre chiudono un torneo impeccabile e piegano il Livorno in finale grazie a una rete all’ultimo minuto di Eva Marinai. Un successo straordinario, costruito con qualità, cuore e spirito di gruppo