L'evento



Presentato l'annullo filatelico che celebra Enrico Ameri

mercoledì, 15 aprile 2026, 14:02

Presentato a Lucca un francobollo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a Enrico Ameri, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€ euro . La tiratura è di centottantamila esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico è distributo da Poste Italiane ed è stato presentato oggi a Palazzo Orsetti nella sede del Comune di Lucca

Il bozzetto a cura di Giustina Milite e Matias Hermo raffigura un ritratto di Enrico Ameri, storica voce della radio sportiva italiana, impegnato in una radiocronaca del campionato di calcio nato proprio a Lucca cento anni fa. Sullo sfondo compaiono lo stadio affollato e il campo da gioco.

Completano il francobollo le legende “ENRICO AMERI”, “RADIOCRONISTA” e le date “1926 – 2004”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Lucca Centro.Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.