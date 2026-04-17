L'evento



Lucca sceglie lo Sport: il 14 maggio all'Auditorium San Romano una giornata di confronto, visione e strategia

venerdì, 17 aprile 2026, 11:50

Sarà una giornata dedicata interamente allo sport e alle potenzialità della città quella in programma il prossimo 14 maggio all'Auditorium San Romano, dove l'amministrazione comunale promuove "Lucca sceglie lo Sport", un appuntamento pensato per fare il punto sullo stato dello sport lucchese dopo quattro anni di lavoro e, soprattutto, costruire insieme le prospettive future attraverso il confronto con tutti gli attori della città.

L'iniziativa nasce dalla volontà di restituire una visione complessiva di quanto è stato fatto in questi anni e di condividere e costruire insieme una strategia per il futuro. Non solo un momento di bilancio, dunque, ma un'occasione concreta per raccogliere idee, proposte e contributi da parte di tutti i protagonisti del sistema sportivo locale e non solo.

La giornata vedrà infatti il coinvolgimento attivo delle associazioni e società sportive del territorio, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni, dei club ma anche delle associazioni di categoria, delle scuole e del mondo delle imprese, in un dialogo aperto con esperti, relatori e professionisti dello sport di rilievo nazionale. Un confronto ampio che toccherà i temi più rilevanti per il presente e il futuro dello sport a Lucca: dagli impianti sportivi alla capacità di attrarre grandi eventi, dal turismo sportivo al ruolo fondamentale dello sport nella crescita dei giovani e nel rapporto con il mondo della scuola, fino alla promozione di stili di vita sani e inclusivi.

«Dopo quattro anni di lavoro intenso – commenta il vice sindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti – abbiamo ritenuto fondamentale creare un momento di bilancio e condivisione, capace di unire in confronto l'intera comunità sportiva lucchese. Non solo un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase per costruire insieme le prossime strategie. Lo sport rappresenta per Lucca una leva straordinaria, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche sociale, educativo ed economico. Per questo è importante condividere una visione chiara e partecipata che ci permetta, finalmente, di crescere in modo rilevante».

Nei prossimi giorni saranno comunicati il programma dettagliato della giornata, i relatori e tutti gli aspetti organizzativi. L'invito dell'Amministrazione è rivolto fin da ora a tutte le realtà sportive e ai soggetti interessati, affinché partecipino a questo importante momento di confronto e contribuiscano a disegnare insieme il futuro dello sport a Lucca. L'evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Sportcity, l'amministrazione comunale ringrazia in particolare il presidente Fabio Pagliara. Per informazioni laura.goracci@comune.lucca.it