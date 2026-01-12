Banca di Pescia

panda estivo 2025

BL Colorificio

L'evento

Karate, successo del team Bodymind alla Coppa città di Pisa

mercoledì, 28 gennaio 2026, 14:43

Pioggia di medaglie alla Coppa città di Pisa per la Bodymind Karate Team con il secondo posto finale per società nella categoria agonisti e il quarto posto nella classifica generale (agonisti + pre agonisti).

Dopo il buon risultato all’Open di San Marino gara WKF con 1 oro, 2 argenti, 4 bronzi e due quinti posti, continua il momento positivo della società sportiva di Gossi (Altopascio) nei test di inizio anno in vista delle gare di ranking che inizieranno a febbraio.

I combattimenti a Pisa hanno visto affrontarsi tesserati Bodymind in diverse finali e hanno confermato una buona preparazione tecnica e una determinazione incrollabile durante gli incontri sostenuti da tutti gli atleti lucchesi.

La mattina dedicata ai pre agonisti ha registrato l’ oro cat. Palloncino per Paolo Bertoncini (Virtus Orentano), l’argento per Narciso Bivol e il bronzo per Tommaso Mandracchia.Cat. kumite U10: oro per Agata Canigiani, argento per Leonardo Mazzoni e bronzo per Gioele Dali. Altre medaglie per Francesco Bruni argento nella cat. kumite U12 e oro per Diego Bertozzi nel Parakarate Kata.

Infine splendida finale dopo 5 incontri per Diego Ramacciotti (argento) e Mattia Mungai (oro) nel kumite U12.Hanno ben figurato senza raggiungere il podio anche Amelia Moret (Virtus Orentano), Vittorio Nieri, Lorenzo Pasquini, Nicolò Montorzi, Elena Giuliani e Lorenzo Brandi.

Grande soddisfazione per i risultati degli agonisti dai 12 ai 35 anni divisi in U14, Cadetti, Junior e senior che hanno gareggiato nel pomeriggio.Oro per Sofia Giunta, Anna Karepi, Martina Moncini, Sofia Cerchi, Bianca Azzena (Ninja club), Niccolò Basile e Raffaello Milanta (Dojo Lucca).

Argento per Samuele Franchi (Ninja club ) Alberto Bellizzi, Beatrice Pezzica, Diego Barone, Pasquale Duilio e Sofia Bertelloni (Dojo Lucca).

Bronzo per Andrea Picari, Alessio Iacob, Alessandro Seghetti e Andrea Bruno. Sfiorano il podio ben figurando Emanuele Puca (quinto posto) e Noemi Roberti (settimo posto).

Ottimi risultati che fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali in cui la Bodymind Karate Team mira ad essere protagonista per far crescere i propri atleti e sviluppare la cultura del karate, consolidando un percorso fondato su impegno, disciplina e passione. Un cammino che guarda al futuro con entusiasmo, forte di una squadra unita e di uno staff tecnico attento, pronto a trasformare ogni gara in un’opportunità di crescita sportiva e umana. 

bonito

ST Company

MAV

panda estivo 2025

BL Colorificio

Altri articoli in L'evento

martedì, 27 gennaio 2026, 13:24

Basket Day, ecco la 15° edizione

È prassi che una giornata del campionato al quale partecipa il Basketball Club Lucca venga dedicata a suggellare ancor di più lo stretto rapporto di collaborazione che si è creato negli anni con la Croce verde di Lucca: l'appuntamento è per domenica 11 febbraio

martedì, 20 gennaio 2026, 13:17

Atletica: Banca Reale title sponsor dell'High Jump Indoor

Banca Reale sarà il title sponsor dell'High Jump Indoor, il prestigioso meeting internazionale di salto in alto in programma al campo scuola Moreno Martini di Lucca sabato 31 gennaio

ESSECIstampa

martedì, 20 gennaio 2026, 08:25

Il Gs Lammari ha festeggiato i 30 anni di attività agonistica

Domenica scorsa è stato un giorno speciale per il G.S. Lammari, chiudendo il 2025 e ritrovandosi con lo zoccolo duro del club amaranto da dove aveva iniziato ovvero dal Bar Gemignani a Lammari, ha infatti festeggiato il 'primo' 30esimo anno di attività agonistica soprattutto al femminile

lunedì, 12 gennaio 2026, 15:41

Marciatori Morianesi quarta società alla Ciaspolada della Val di Non 2026

Il Gs Marciatori Morianesi, cha ha alla guida lo storico presidentissimo Mario "Penna" Manfredini che proprio in questi giorni ha festeggiato lo splendido traguardo dei suoi 80 anni di età, è stato nuovamente il team podistico tra i protagonisti in Trentino nella famosa corsa internazionale

Ricerca nel sito

bonito

ST Company

MAV