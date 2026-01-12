L'evento



Karate, successo del team Bodymind alla Coppa città di Pisa

mercoledì, 28 gennaio 2026, 14:43

Pioggia di medaglie alla Coppa città di Pisa per la Bodymind Karate Team con il secondo posto finale per società nella categoria agonisti e il quarto posto nella classifica generale (agonisti + pre agonisti).

Dopo il buon risultato all’Open di San Marino gara WKF con 1 oro, 2 argenti, 4 bronzi e due quinti posti, continua il momento positivo della società sportiva di Gossi (Altopascio) nei test di inizio anno in vista delle gare di ranking che inizieranno a febbraio.

I combattimenti a Pisa hanno visto affrontarsi tesserati Bodymind in diverse finali e hanno confermato una buona preparazione tecnica e una determinazione incrollabile durante gli incontri sostenuti da tutti gli atleti lucchesi.

La mattina dedicata ai pre agonisti ha registrato l’ oro cat. Palloncino per Paolo Bertoncini (Virtus Orentano), l’argento per Narciso Bivol e il bronzo per Tommaso Mandracchia.Cat. kumite U10: oro per Agata Canigiani, argento per Leonardo Mazzoni e bronzo per Gioele Dali. Altre medaglie per Francesco Bruni argento nella cat. kumite U12 e oro per Diego Bertozzi nel Parakarate Kata.

Infine splendida finale dopo 5 incontri per Diego Ramacciotti (argento) e Mattia Mungai (oro) nel kumite U12.Hanno ben figurato senza raggiungere il podio anche Amelia Moret (Virtus Orentano), Vittorio Nieri, Lorenzo Pasquini, Nicolò Montorzi, Elena Giuliani e Lorenzo Brandi.

Grande soddisfazione per i risultati degli agonisti dai 12 ai 35 anni divisi in U14, Cadetti, Junior e senior che hanno gareggiato nel pomeriggio.Oro per Sofia Giunta, Anna Karepi, Martina Moncini, Sofia Cerchi, Bianca Azzena (Ninja club), Niccolò Basile e Raffaello Milanta (Dojo Lucca).

Argento per Samuele Franchi (Ninja club ) Alberto Bellizzi, Beatrice Pezzica, Diego Barone, Pasquale Duilio e Sofia Bertelloni (Dojo Lucca).

Bronzo per Andrea Picari, Alessio Iacob, Alessandro Seghetti e Andrea Bruno. Sfiorano il podio ben figurando Emanuele Puca (quinto posto) e Noemi Roberti (settimo posto).

Ottimi risultati che fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali in cui la Bodymind Karate Team mira ad essere protagonista per far crescere i propri atleti e sviluppare la cultura del karate, consolidando un percorso fondato su impegno, disciplina e passione. Un cammino che guarda al futuro con entusiasmo, forte di una squadra unita e di uno staff tecnico attento, pronto a trasformare ogni gara in un’opportunità di crescita sportiva e umana.