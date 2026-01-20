Banca di Pescia

panda estivo 2025

BL Colorificio

L'evento

Parla di IA con tuo figlio, prima che l’IA parli con lui

giovedì, 29 gennaio 2026, 22:29

Sabato 31 gennaio dalle ore 15 alle ore 17 si svolgerà presso la sede centrale dell'ISI Pertini in Viale Cavour 267 una conferenza divulgatoria sul tema dell'uso della AI nella scuoa dal titolo "Parla di IA con tuo figlio, prima che l’IA parli con lui" Un incontro per studenti, genitori e insegnanti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e per le loro famiglie e famiglie degli studenti dell’ISI Pertini.

Il tema della AI nella nostra scuola è centrale visto che è stata selezionata come una della 15 scuole italiane che stanno sperimentando i benefici di un uso corretto e consapevole di questa tecnologia che oramai diventerà imprescindibile nel futuro mondo lavorativo dei nostri ragazzi. Vedi Speciale del TG5 realizzato nel nostro istituto.

A chi è rivolta

  • Studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado
  • Famiglie  studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado
  • Insegnanti della scuola secondaria di primo grado
  • Famiglie degli studenti dell’ISI Pertini

Perché una conferenza su l'Intelligenza Artificiale?

L’Intelligenza Artificiale generativa è già parte della vita quotidiana dei nostri ragazzi: la incontrano nello studio, nella comunicazione, nei social e nella produzione di contenuti.

Capire cos’è, come funziona e soprattutto come usarla in modo consapevole, critico ed etico è oggi una competenza fondamentale per studenti e adulti.

Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di: 

  • accompagnare studenti e famiglie nella comprensione dell’IA;
  • promuovere un uso responsabile delle tecnologie digitali;
  • mostrare come la scuola possa essere un luogo di educazione all’innovazione.

Struttura dell’incontroIntroduzione – a cura della Dirigente Scolastica

  • Che cos’è l’Intelligenza Artificiale generativa
  • Perché è importante parlarne prima che diventi un uso inconsapevole 
  • Il ruolo della scuola e della famiglia nell’educazione digitale

Laboratori didattici quattro docenti dell’Istituto condurranno laboratori pratici per mostrare

  • come l’IA può essere utilizzata a scuola per supportare lo studio;
  • esempi concreti di utilizzo nelle diverse discipline;
  • opportunità, limiti e rischi dell’uso scorretto dell’IA.

I laboratori saranno pensati in modo accessibile anche ai genitori, per favorire il dialogo scuola–famiglia.

Obiettivi educativi

  • Sviluppare consapevolezza digitale
  • Promuovere il pensiero critico
  • Rafforzare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia
  • Orientare gli studenti verso una scelta più informata della scuola secondaria di secondo grado
  • Creare un dialogo tecnico sulla IA tra genitori e figli

bonito

ST Company

MAV

panda estivo 2025

BL Colorificio

Altri articoli in L'evento

giovedì, 29 gennaio 2026, 14:45

Antonio Giusti lascia la Direzione dopo 19 anni. Francesco Diolaiuti nominato nuovo direttore generale

Cambio al vertice di Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo. Dopo una carriera straordinaria durata 45 anni, di cui gli ultimi 19 trascorsi alla guida operativa dell’istituto come direttore generale, Antonio Giusti conclude il suo mandato per il raggiungimento della pensione: al suo posto Francesco Diolaiuti

mercoledì, 28 gennaio 2026, 14:43

Karate, successo del team Bodymind alla Coppa città di Pisa

Pioggia di medaglie alla Coppa città di Pisa per la Bodymind Karate Team con il secondo posto finale per società nella categoria agonisti e il quarto posto nella classifica generale (agonisti + pre agonisti): ecco tutti i risultati

ESSECIstampa

martedì, 27 gennaio 2026, 13:24

Basket Day, ecco la 15° edizione

È prassi che una giornata del campionato al quale partecipa il Basketball Club Lucca venga dedicata a suggellare ancor di più lo stretto rapporto di collaborazione che si è creato negli anni con la Croce verde di Lucca: l'appuntamento è per domenica 11 febbraio

martedì, 20 gennaio 2026, 13:17

Atletica: Banca Reale title sponsor dell'High Jump Indoor

Banca Reale sarà il title sponsor dell'High Jump Indoor, il prestigioso meeting internazionale di salto in alto in programma al campo scuola Moreno Martini di Lucca sabato 31 gennaio

Ricerca nel sito

bonito

ST Company

MAV