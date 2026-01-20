L'evento



Parla di IA con tuo figlio, prima che l’IA parli con lui

giovedì, 29 gennaio 2026, 22:29

Sabato 31 gennaio dalle ore 15 alle ore 17 si svolgerà presso la sede centrale dell'ISI Pertini in Viale Cavour 267 una conferenza divulgatoria sul tema dell'uso della AI nella scuoa dal titolo "Parla di IA con tuo figlio, prima che l’IA parli con lui" Un incontro per studenti, genitori e insegnanti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e per le loro famiglie e famiglie degli studenti dell’ISI Pertini.

Il tema della AI nella nostra scuola è centrale visto che è stata selezionata come una della 15 scuole italiane che stanno sperimentando i benefici di un uso corretto e consapevole di questa tecnologia che oramai diventerà imprescindibile nel futuro mondo lavorativo dei nostri ragazzi. Vedi Speciale del TG5 realizzato nel nostro istituto.

A chi è rivolta

Studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado

Famiglie studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado

Insegnanti della scuola secondaria di primo grado

Famiglie degli studenti dell’ISI Pertini

Perché una conferenza su l'Intelligenza Artificiale?

L’Intelligenza Artificiale generativa è già parte della vita quotidiana dei nostri ragazzi: la incontrano nello studio, nella comunicazione, nei social e nella produzione di contenuti.

Capire cos’è, come funziona e soprattutto come usarla in modo consapevole, critico ed etico è oggi una competenza fondamentale per studenti e adulti.

Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di:

accompagnare studenti e famiglie nella comprensione dell’IA;

promuovere un uso responsabile delle tecnologie digitali;

mostrare come la scuola possa essere un luogo di educazione all’innovazione.

Struttura dell’incontroIntroduzione – a cura della Dirigente Scolastica

Che cos’è l’Intelligenza Artificiale generativa

Perché è importante parlarne prima che diventi un uso inconsapevole

Il ruolo della scuola e della famiglia nell’educazione digitale

Laboratori didattici quattro docenti dell’Istituto condurranno laboratori pratici per mostrare

come l’IA può essere utilizzata a scuola per supportare lo studio;

esempi concreti di utilizzo nelle diverse discipline;

opportunità, limiti e rischi dell’uso scorretto dell’IA.

I laboratori saranno pensati in modo accessibile anche ai genitori, per favorire il dialogo scuola–famiglia.

Obiettivi educativi