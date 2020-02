Matches



Il Festival è rossonero

domenica, 2 febbraio 2020, 17:57

di diego checchi

Una vittoria che fa balzare la Lucchese al primo posto in classifica e questo, permettetecelo, è già una soddisfazione. È vero che la squadra non ha ancora vinto niente, e come dicono i dirigenti si fanno a fine campionato ma intanto, da adesso in poi, la Lucchese avrà in mano il pallino del gioco e solo dai suoi risultati dipenderanno le sorti del campionato. Mettiamoci pure che poi l’8 marzo ci sarà lo scontro diretto in casa con il Prato, ed è legittimo sognare. Andando alla partita, vi diciamo subito che si è giocato di fronte ad una grande e bellissima cornice di pubblico. Da Lucca c’erano almeno 200 tifosi e insieme ai 300 della Sanremese non hanno mai smesso di cantare e sostenere ognuno la propria squadra.

I padroni di casa, nel primo tempo, sono partiti meglio ed hanno meritato il vantaggio, mettendo in difficoltà la Lucchese soprattutto sugli esterni, dove Scalzi e Spinosa hanno fatto il bello ed il cattivo tempo, il gol di Gagliardini ne è stata la logica conseguenza. I rossoneri sono apparsi remissivi e incapace di attaccare in alto l’avversario ma nel secondo tempo, Monaco è passato dal 4-2-3-1 al 4-2-4, con Bitep e Iadaresta insieme, e Soldati e Remorini al posto rispettivamente di Lici e Vignali, che sono parsi in difficoltà. Bitep ha rilevato invece Fazi e da li in poi si è vista una squadra completamente diversa, che ha cercato di imporre il proprio gioco con cattiveria agonistica. Il pareggio è arrivato con un tiro dal limite di Meucci e poi ci ha pensato Nannelli, al 42’, a dare alla Lucchese il gol della vittoria con un gran tiro di sinistro. Che dire, portiamoci a casa questi 3 punti e godiamo in po’.

Andando alla cronaca della partita, al 13’ Demontis si è portato sul limite dell’area rossonera ed ha calciato un potente destro con la palla che è uscita di poco a lato. Al 28’ i padroni di casa sono passati in vantaggio con un tocco da sottomisura di Gagliardini, che si è trovato solo davanti a Coletta dopo un batti ribatti in area ed ha calciato a botta sicura. Al 40’ Maroni ci ha provato con un tiro da fuori ma Coletta non si è fatto sorprendere. Nella ripresa, dopo pochi minuti Iadaresta la mette in rete in seguito ad una punizione pennellata di Cruciani, ma l’arbitro non ha convalidato il gol per un fallo sul portiere. Al 12’ Meucci ha battuto a rete con potenza su suggerimento in area di Iadaresta riportando la gara in parità. Al 35’ Bitep ci ha provato con un bel diagonale che ha sfiorato il palo e 3’ dopo, sul fronte opposto, è Taddei ad andare vicino il gol con un tiro dal limite. Al 42’ Remorini ha portato la palla avanti per 30 metri e poi ha servito Nannelli che di sinistro l’ha infilata sul secondo palo regalando vittoria e primato in classifica ai suoi.

Sanremese – Lucchese 1 - 2

Sanremese: 1 Caruso, 4 Bregliano (45’ st 7 De Iulis), 5 Manes (26’ st 18 Pici), 6 Maroni (40’ st 25 Martini), 8 Demontis, 10 Spinosa, 16 Taddei, 19 Gagliardini, 20 Calderone (26’ st 23 Colombi), 27 Scalzi, 30 Gerace (30’ st Ponzio). A disposizione: 22 Signorini, 2 Maggi, 9 Lo Bosco, 26 Fenati. Allenatore: Ascoli

Lucchese: 1 Coletta, 2 Bartolomei, 3 Lici (1’ st 14 Soldati), 4 Cruciani, 5 Papini, 6 Benassi, 7 Nannelli, 8 Meucci, 9 Iadaresta (44’ st 16 Lionetti), 10 Fazzi (1’ st 20 Bitep), 11 Vignali (1’ st 18 Remorini). A disposizione: 12 Luglio, 13 Matteoni, 15 Nolè, 17 Presicci, 19 Panati. Allenatore: Monaco.

Arbitro: Sig. Lovison

Assistenti Sig. Sergiu e Sig. Piatti.

Note. Ammoniti: 24’ pt Benassi (L), 27’ pt Lici (L), 23’ st Bitep (L), 48’ st Bartolomei (L) Angoli: 4 – 3 Spettatori: 500 circa (200 da Lucca).

Reti: 28’ pt Gagliardini (S), 12’ st Meucci (L), 42’ st Nannelli (L)