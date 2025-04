Matches



Non finisce qui, ma grazie ragazzi

domenica, 27 aprile 2025, 18:49

Una sofferenza che non si ferma con la fine del torneo regolare: la Lucchese dovrà disputare gli spareggi per la salvezza contro il Sestri Levante. Non è bastata la bella vittoria contro la Torres per arrivare a nove punti di distacco dai liguri, che hanno passeggiato tranquillamente contro un Carpi già in vacanza. Ora si deciderà tutto tra il 10 e il 17 maggio, con prima gara in Liguria e seconda al Porta Elisa e con i rossoneri che in caso di pari risultati manterrebbero comunque la categoria.

Contro i sardi, ancora una volta, non è mancata la generosità di una squadra che ha dimostrato di essere di ferro in mezzo a mille problemi e vergogne societarie. Rossoneri a trazione integrale con il tridente pesante in avanti: Magnaghi, Selvini e Saporiti, un trio che con i loro gol ha portato la Lucchese, nonostante la penalizzazione, a giocarsela. In difesa tornano Rizzo e Gucher. Porta Elisa un po' più pieno delle ultime gare, in tribuna anche il sindaco Pardini. L'inizio è a ritmi bassi, e con qualche errore di misura di troppo. All'11', il lampo: un difensore della Torres svirgola un pallone e lancia Gemignani, il suo cross e preda di Selvini che con un bel movimento fulmina il portiere dal limite. Ma la Lucchese non si ferma, nel giro di pochi minuti crea almeno un altro paio di occasioni che non si concretizzano per poco. Poi inizia a uscire la Torres e al 25' trova il pari con Fischnaller colpevolmente lasciato saltare di testa all'altezza dell'area piccola: difensori immobili, portiere altrettanto. Tutto da rifare. Anzi di più, visto che tre minuti dopo sempre Fischnaller, ancora una volta desolatamente solo, incrocia e fulmina Melgrati. Un doppio colpo in 180 secondi. La Lucchese prova a reagire ma la botta è arrivata, eccome e soprattutto paiono essere state perse certezze, al 36' comunque serve un intervento alla disperata per evitare che Selvini colpisca a due metri dalla porta. Ci pensa Saporiti, ben imbeccato da Visconti, a ristabilire la parità al 40': delizioso il tocco con cui supera Petriccione. Si può tornare a respirare. Magnaghi prova la torsione sul finire del primo tempo, ma il portiere è attento. Sul duplice fischio Zamparo spara alto.

La ripresa vede subito in avanti i rossoneri ma i ritmi sono lenti e da Carpi arriva la notizia del vantaggio del Sestri che manderebbe agli spareggi in ogni caso. Ma la Lucchese ci crede e con una combinazione Selvini-Saporiti si riporta al vantaggio: è il 13'. Gli ospiti non ci stanno, ma sulle gradinate si guarda più quello che arriva via cellulare da Carpi che il campo. Gorgone butta nella mischia Galli, Fedato e poi Badje mandando a riposare il trio d'attacco. A Carpi arriva il bis del Sestri a una manciata di minuti dalla fine e i conti si chiudono qui: serviranno i play out per provare a conservare, almeno sul campo, la categoria.

Lucchese-Torres: 3-2

Lucchese: Melgrati, Rizzo (39' st Cartano), Benedetti, Magnaghi (22' st Galli), Selvini (30' st Badje), Visconti, Welbeck (39' st Gasbarro), Gucher, Antoni, Gemignani, Saporiti (22' st Fedato). A disp. Coletta, Allegrucci, Da Silva, Macchi, Tumbarello, Salomaa, Moschella, Gheza. All. Gorgone.

Torres: Petriccione, Fabrian, Idda, Mercadante, Zambataro, Casini (41' st Fois), Masala, Liviero (36' st Guiebre), Diakite (36' st Nanni), Fischnaller (21' st Varela), Zamparo (21' st Carboni). A disp. Zaccagno, Brentan, Dametto, Frau, Scotto, Mastinu, Giorico, Zecca. All. Greco.

Arbitro: Rispoli di Locri.

Reti: 11' pt Selvini, 25' e 28' pt Fischnaller, 40' pt e 13' st Saporiti

Note. Ammoniti: Saporiti. Angoli: 5-2. Spettatori oltre 2100 di cui una cinquantina da Sassari.