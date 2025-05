Matches



Siete per sempre nella nostra Storia

sabato, 17 maggio 2025, 22:32

di gianluca andreuccetti

Lucchese sei formidabile. Fantastica. Nonostante qualcuno abbia tentato di calpestare la tua storia sei viva. In un Porta Elisa esaurito nei posti disponibile, la Pantera firma un autentico miracolo sportivo, battendo per 1-0 nel finale il Sestri Levante e salvandosi direttamente in Serie C.

Gorgone che conferma l'undici iniziale dell'andata, optando ancora una volta per il 3-5-2. Sciolti i dubbi dell'andata, con Galli e Tumbarello che alla fine hanno vinto i rispettivi ballottaggi con Welbeck e Ballarini. Tandem d'attacco invece formato da Magnaghi e Saporiti, rispettivamente il primo e il secondo miglior marcatore della Lucchese. Per la Pantera sono stati sette giorni lunghissimi. Interminabili. Attesi con grande trepidazione e tensione. Una settimana caratterizzata da lunghissime code ai botteghini. Il pubblico di Lucca ha risposto in maniera numerosa a appuntamento fondamentale per le sorti della Pantera.

Inizio aggressivo da parte di entrambe le squadre, con la Lucchese che tiene il pallino del gioco. Tra i più attivi Saporiti, che con i cambi di direzione cerca di scardinare la difesa ospite. Al 11', azione palla a terra dei padroni di casa, servizio di Visconti per Magnaghi che una volée complicata testa i guantoni di Fusco. Corsari che come accaduto all'andata cercano di affidarsi ai lanci lunghi, sfruttando la fisicità dei suoi attaccanti. Al 13', nitida ripartenza degli ospiti con Durmush che viene fermato sul più bello da Melgrati. Due minuti dopo, buon lavoro spalle alla porta di Magnaghi per Gemignani che da posizione leggermente defilata colpisce l'esterno della rete. Lucchese che sembra contratta e non capace a trovare il giusto ritmo. Al 24', i liguri hanno l'opportunità più importante del primo tempo. Cross lunghissimo raccolto sul secondo palo da Podda che tutto solo spara sul corpo di Melgrati. Un brivido che lungi il corpo degli oltre 4000 tifosi di fede rossonera presenti al Porta Elisa. La Pantera prova a rispondere. Al 31', sprint di Saporiti che mette un traversone in mezzo, in tuffo Magnaghi non inquadra lo specchio della porta. Un po' di disordine da parte della difesa di Gorgone, in difficoltà in qualche circostanza a frenare la vivacità di Durmush. Pantera che deve inevitabilmente sciogliersi e non avere troppa fretta di ribaltare il risultato. Al 35', Sestri Levante ancora pericoloso con Clemenza che dal limite dell'area apre troppo il compasso e calcia di un soffio alla destra di Melgrati. Dopo il rischio di un blackout, Lucchese che nel finale di primo tempo si getta in avanti. Al 40', azione cost-to-cost di Saporiti che dopo aver superato di forza due difensori viene atterrato in piena area di rigore. Decisione incomprensibile dell'arbitro che, nonostante fosse vicinissimo all'azione, lascia giocare. Si alza tutta in piedi la panchina della Lucchese a reclamare un penalty che sembrava troppo netto. I rossoneri attaccano a testa bassa. Al 42', dribbling di Tumbarello che, arrivato ai venti metri, viene steso in ritardo da Pane. Anche in questo caso, nessun fischio da parte dell'arbitro. Nell'ultimo minuto della prima frazione, ancora protagonista Saporiti che in spaccata, per un niente, manca l'appuntamento con il gol. Squadre che vanno al riposo sul pareggio. Servirà un Lucchese più decisa, fattispecie negli ultimi metri.

Nessun cambio all'intervallo, con Gorgone che conferma lo stesso undici del primo tempo. Partono subito arrembanti i padroni di casa con Magnaghi che da posizione defilata calcia sul corpo di Fusco. La Pantera cerca di schiacciare i liguri nella loro metà campo. Al 50', azione da futsal che vede protagonisti Visconti e ancora l'ex Pontedera che però calcia di poco a lato. Il Porta Elisa spinge come non mai. Passano due minuti e la Pantera ha l'occasione più importante della sua partita. Traversone tagliato di Saporiti per Tumbarello che deve fare i conti con Fusco che salva sulla riga. Il Porta Elisa spinge più che mai. Al 60', brutte notizie per Gorgone che perde per uno stiramento Gemignani e si gioca il tutto per tutto con l'ingresso in campo di Fedato. Cambio anche a centrocampo, con Welbeck che prende il posto di Galli. Si gioca ad una sola metà campo, con il Sestri che p sulle perdite di tempo e si difende ad oltranza. La Lucchese attacca con la forza della disperazione ma il pallone non vuole entrare. Al 78', altra triangolazione tra Visconti e Magnaghi che da posizione ottima deve fare i conti con un super Fusco. Il tempo stringe, ma lo stadio continua a crederci. Tanto nervosismo, con diversi decisioni inspiegabili da parte dell'arbitro. Al 81', grosso pericolo per la difesa della Lucchese, con Rizzo che finisce a terra dopo un contatto con Cominetti che poi a tu per tu con Melgrati segna. Direttore di gara che fischia in seguito al fallo subito dal difensore rossonero. Quanto tutto sembrava perduto, Ismaila Badje decide di cambiare le sorti della partita e della stagione della Lucchese. Al 89', l'ex Cavese è lesto nel raccogliere il pallone dal limite dell'area e con un tiro deviato batte Fusco. Tutta la panchina entra in campo. Esplode di gioia il Porta Elisa. Un gol che ripaga dei sacrifici e degli sforzi di un gruppo di uomini. Dopo sei minuti di recupero vissuti al cardiopalma, esplode la festa. La Lucchese ha firmato un autentico miracolo sportivo. La Pantera c'è. É viva ed è vegeta. I rossoneri sono salvi. Un gruppo di uomini che nonostante tutto è rimasto in piedi fino alla fine.

Lucchese 1-0 Sestri Levante

Marcatori: 89' Badje (L)

Lucchese: Melgrati; Rizzo, Benedetti, Gucher; Antoni, Tumbarello, Visconti, Galli (68'Welbeck), Gemignani (60' Fedato); Saporiti, Magnaghi (82' Badje). A disp: Coletta, Allegrucci, Silva, Macchi, Gasbarro, Salomaa, Fedato, Badje, Ballarini, Welbeck, Cartano, Moschella, Gheza. All: Gorgone

Sestri Levante: Fusco, Pane, Valentini, Brunet (90' Goglino), Parravicini, Clemenza (53' Primasso), Rosetti, Nunziatini, Podda, Montebugnoli, Durmush (73' Cominetti). A disp: Sias, Guadagno, Piu, Cominetti, Oneto, Goglino, Pavanello, Nenci, Giorno, Di Giorgio, Fedele, Piazza, Raggio Garibaldi, Primasso. All: Ruvo

Arbitro: sig. Mucera sez. Palermo

Ammoniti: Tumbarello (L), Valentini (S), Antoni (L), Badje (L).Spettatori: 4470 Angoli: 12-0