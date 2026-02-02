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E' festa al Porta Elisa

domenica, 15 marzo 2026, 16:59







Ancora una vittoria, come altre volte sofferta quanto meritata: la Lucchese supera per 2-1 al Porta Elisa il Montespertoli e ora è davvero a un passo dalla promozione. Sulla seconda in classifica, la Zenith Prato, restano otto punti di vantaggio a quattro domeniche dal termine del campionato e ogni gara trascorsa la matematica certezza si avvicina. Contro la formazione fiorentina, una delle più in forma del campionato e che anche all'andata si dimostrò un osso duro, la Lucchese vince grazie a un secondo tempo tutto cuore, tecnica e carattere dopo una prima frazione di gara invece abbastanza blanda.

Mister Pirozzi, che recupera Santeramo, rilancia Venanzi in difesa, concedendo una pausa allo stakanovista Xeka, reduce oltretutto dalle gare nella Viareggio Cup, mentre a centrocampo si rivede Russo, preferito a Del Rosso; in attacco fiducia ai soliti tre: Fedato, Camilli e Riad.

L'avvio è alla camomilla, per il primo sussulto si deve attendere il 12' quando Bartolotta conclude alto una bella azione in velocità dei rossoneri, anche oggi in maglia bianca. E' al 19' che si genera la prima vera occasione: Russo, appostato sul secondo palo, colpisce a botta sicura e Lotti salva quasi sulla linea. Ma è una fiammata, per rivedere un vera e propria occasione si deve attendere il recupero quando Salvadori, a centroarea, tira in bocca Milan. Un primo tempo con prevalenza dei padroni di casa, in grado di sviluppare anche qualche buona trama, ma davvero avaro di emozioni.

Nella ripresa, i ritmi si alzano sin dai primi minuti. Al 7' mischia furiosa in area ospite, ma la difesa riesce in qualche modo a sventare la minaccia. Tre minuti dopo Camilli, ancora una volta con una giocata da rugbista, si districa in area e lascia partire un tiro non forte ma molto preciso che si insacca alla destra di Romano. E' finalmente il gol che sblocca la gara. Pochi minuti e Riad deve lasciare il campo tenendosi la coscia: c'è da incrociare le dita. Esce anche Picchi e al loro posto, ecco Piazze e Del Rosso. Al 23' ecco la frittata, Venanzi sbaglia il rinvio e Corradi fulmina Milan. La guardalinee Giovanili segnala il fuorigioco, l'arbitro annulla, poi torna sui suoi passi e convalida. Ma la Lucchese si ributta subito orgogliosamente in avanti Camilli da un bel pallone a Piazze che fulmina Romano poco dentro l'area. Siamo al 25': il Porta Elisa esplode. Gli uomini di mister Pirozzi continuano con ferocia a attaccare: Bartolotta ha l'occasione giusta per chiudere i conti a 36', ben servito da Ragghianti da poco subentrato, ma incespica a pochi metri da Romano. Al 39' è Piazze ad avere il jolly ma spara fuori da pochi passi. La gara è senza soste con gli ospiti che provano a far il bis su un paio di calci piazzati. A una manciata di secondi dal termine è Ragghianti a cercare il tris con una bella conclusione, ma il portiere ospite vola ed evita il gol. E' finita: la Lucchese inizia davvero a fare il conto alla rovescia. Quattro gare, forse meno, per lasciare l'Eccellenza.



Lucchese-Montespertoli: 2-1

Lucchese: Milan, Venanzi (33' st Ragghianti), Lorenzini, Picchi (16' st Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo, Camilli (33' st Tosi), Fedato (46' st Rotondo), Riad (16' st Piazze). A disp. Ennached, Tosi, Sansaro, Zenuni, Palma, Ragghianti. All. Pirozzi.

Montespertoli: Romano, Vallesi (26' st Spini), Corradi, Salvadori (26' st Granucci), Trapassi, Calonaci, Rosi, Corsi (36' st Zefi), Lotti, Maltomini, Biliotti (39' st Bettoni). A disp. Biotti, Gasparini, Fiaschi, Ciuffi, Marcacci. All. Sarti.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 10' st Camilli, 23' st Corradi, 25' st Piazze

Note. Ammoniti: Santeramo. Angoli: 5-2. Spettatori 1706.