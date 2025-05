Matches



Le Mura si prepara agli spareggi nazionali per l'accesso alla A2

sabato, 17 maggio 2025, 09:18

Si intensificano i contatti con la dirigenza di Milano Basket Stars per iniziare ad organizzare la trasferta in Lombardia, ma anche per dare il massimo supporto e la migliore accoglienza possibile nella città di Lucca alla squadra avversaria.La formula di questi spareggi nazionali prevede due gare per ogni turno con somma dei punti fatti ed eventuale overtime solo in gara-2 in caso di parità complessiva. Nel concentramento n. 1 si sfideranno San Raffaele Basket (Lazio 2) – Derthona Basketball (Piemonte 1) eLe Mura Spring Lucca (Toscana 2) – Milano Basket Stars (Lombardia 1). La vincente tra Lazio 2 e Piemonte 1 affronterà in finale la vincente tra Toscana 2 e Lombardia 1, per decretare una delle quattro promosse in serie A2.Per le ragazze del Green Lucca gara-1 si giocherà sabato 24 ore 18,00 al Palatagliate, mentre il ritorno è previsto sul campo di Rogoredo (MI) sabato 31 ancora alle ore 18,00.

Gli allenamenti in casa Lucca sono proseguiti da subito con lo stesso ritmo, fatto salvo il lunedì, dato di riposo dopo una settimana molto intensa, con la vittoriosa disputa dei playoff. Sono previste naturalmente sessioni di video analisi, alla scoperta di queste nuove avversarie e delle loro caratteristiche. Questo venerdì visita a sorpresa, prima dell'allenamento al Palatagliate, del sindaco Mario Pardini che ha colto l'occasione per congratularsi con le giocatrici e lo staff per il primo obiettivo raggiunto, di rilevanza nazionale. Appuntamento concordato con la squadra, salvo esigenze istituzionali, per la partita in casa di sabato 24.Intanto proseguono le ricerche ed i contatti con aziende del territorio per sostenere economicamente un eventuale cambio di categoria. L'iscrizione al campionato di A2, ottenibile non solo sulla base sportiva, richiederebbe uno sforzo gestionale su ingaggi e trasferte di livello ben superiore."Stiamo valutando - commenta il DS Imma Gentile - sulla base del mandato del consiglio direttivo, tutte le opzioni possibili per la prossima stagione sportiva. L'obiettivo principale resta la crescita complessiva ed individuale del settore giovanile, ma è chiaro che avere una prima squadra a livello nazionale renderebbe tutta la filiera molto più attrattiva. Su questo stiamo quindi lavorando ad ampio raggio."