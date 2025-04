Matches



Tutto rinviato: troppo Arezzo per la Lucchese

mercoledì, 23 aprile 2025, 20:08

Nella gara rinviata di Arezzo, la Lucchese non riesce a racimolare punti salvezza e dopo un primo tempo alla pari, crolla contro gli amaranto che hanno una marcia e molte individualità in più. Ora tutto sarà deciso nella gara di domenica prossima con la Torres, ma servirà dare un occhio agli altri campi.

Rossoneri in piena emergenza: manca non solo Gucher (squalificato), ma anche Rizzo (attacco influenzale) e Ballarini (problema muscolare). Gorgone rilancia dal primo minuto Saporiti che dopo l'infortunio alla spalla ha disputato solo qualche spezzone di gara. Difesa riadattata con i rinforzi di Antoni, Gemignani e Gasbarro.

Il primo tiro è della Lucchese: Saporiti impegna su punizione Trombini al 10'. Nei primi venti minuti la gara va a sprazzi, con continui cambiamenti di fronte. Poi Ravasio accende il match al 19' con un tiro che sfiora il palo. Poco dopo ci riprova, sempre da limite, Shaka: palla a lato. Ma l'Arezzo sembra crescere con il passare dei minuti. E' però Galli a andare vicino al gol con un tiro dal limite, la palla si perde di un soffio fuori al 26'. E' il preludio al gol, bellissimo, di Magnaghi che si esibisce sottoporta in uno tocca da giocatore di biliardo: è il 28'. Nemmeno il tempo di esultare e serve un salvataggio quasi sulla linea di Gasbarro. Spavento. Che si trasforma in delusione al 40' quando fa pari, al termine di un batti e ribatti, uno degli ex, Shaka. Il primo tempo finisce qui. La Lucchese c'è.

Nella ripresa si fa subito vivo l'Arezzo prima con una punizione di Tavernelli poi con un colpo di testa di Ravasio e infine con Righetti, sempre su punizione. Il tutto in otto minuti. L'inizio non è dei migliori, ma la squadra riesce a saper soffrire. L'Arezzo però non abbassa i ritmi, e Gasbarro si supera allontanando un pallone a un soffio dalla porta. Al 19' tripla occasione per i padroni di casa, le prime due volte i tiri vengono ribattuti, poi su Shaka ci pensa Melgrati. Ma il gol è nell'aria e Pattarello trova l'angolo giusto sulla respinta di Melgrati (non felice) sull'ennesimo angolo.Gorgone mette dentro Badje e Tumbarello, ma c'è giusto il tempo per il terzo gol di Pattarello. Siamo al 25'. La gara è virtualmente finita. Virtualmente, visto che Tavernelli sfodera un gran tiro per il 4-1 al 31'. I rossoneri sono giù negli spogliatoi. Dove prima degli altri arriva Galli, che accusa problemi muscolari. Da toccare ferro, visto il momento. Ora saranno decisivi gli ultimi 90 minuti domenica prossima contro la Torres.

Arezzo-Lucchese: 4-1

Arezzo: Trombini, Gilli, Renzi, Guccione, Pattarello (31' st Capello), Ravasio (42' st Ogunseye), Shaka Mawuli (28' st Chierico), Chiosa, Tavernelli (31' st Fiore), Righetti, Dezi (28' st Settembrini). A disp. Galli, Borra, Montini, Gigli, Lazzarini, Damiani, Santoro, Bigi, Coccia. All. Bucchi.

Lucchese: Melgrati, Benedetti, Gasbarro, Magnaghi (21' st Badje), Selvini (33' st Fedato), Visconti, Welbeck (33' st Cartano), Antoni, Gemignani, Saporiti (21' st Tumbarello), Galli (40' st Salomaa). A disp. Coletta, Allegrucci, Da Silva, Moschella, Gheza. All. Gorgone.

Arbitro: Pezzopane di L'Aquila.

Reti: 28' pt Magnaghi, 40' pt Shaka, 20' st e 25' st Pattarello, 31' st Tavernelli

Note. Angoli: 4-2. Ammoniti: Welbeck, Shaka, Pattarello, Badje.