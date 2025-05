Matches



Ora conta solo vincere

sabato, 10 maggio 2025, 22:17

In un "Sivori" quasi tutto esaurito fatta eccezione per il settore ospiti, la Lucchese perde per 2-1 contro il Sestri Levante, tenendo però viva la speranza di ottenere la salvezza. Qualche cambiamento rispetto alla sfida contro la Torres, con Gorgone che opta per un modulo più prudente, ovvero il 3-5-2. In mezzo al campo, spicca il rientro di capitan Tumbarello, titolare dopo quasi tre mesi. A completare il reparto, Visconti e Galli. In attacco, spazio al tandem formato da Saporiti e Magnaghi. Pesa l'assenza di Selvini, che nella rifinitura di ieri ha riportato la rottura del crociato del ginocchio destro, ma comunque presente in tribuna per sostenere i suoi compagni di squadra. La grande novità è la presenza del Var, presente sia per i playout che per i playoff di Serie C.

Inizio aggressivo da parte delle due squadre, con diversi duelli nella zona centrale del campo. Al 4', ripartenza rapida di Visconti per Saporiti, servizio a memoria sulla sinistra per Tumbarello che da ottima posizione calcia sui piedi di Fusco. Al 9', avanza indisturbato Pane che dai trenta metri sfiora il palo alla sinistra di Melgrati. Un campanello d'allarme per i rossoneri. Minuti iniziali divertenti, in cui le due squadre giocano a viso aperto. Pantera che lascia il pallino del gioco ai padroni di casa, provando a colpire in ripartenza. Al 11', invenzione di Saporiti che sul secondo palo pesca Antoni, il quale però di testa non inquadra lo specchio della porta. Dall'altra parte il Sestri Levante prova a sfruttare i lanci lanci lunghi e la fisicità dei suoi interpreti. Al 18' i liguri passano in vantaggio su palla inattiva, con Brunet che lasciato completamento solo dalla difesa della Lucchese, batte Melgrati. Arbitro che, dopo un breve check al Var, convalida il gol. Rossoneri che sembrano fuori dalla partita, arrivando spesso in ritardo sia sui contrasti che sulle seconde palle. Al 32', grande intervento di Melgrati che da pochi passi neutralizza il tiro a botta sicura di Piu. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio del Sestri Levante, grazie al colpo di testa di Nunziatini, abile a capitalizzare un cross proveniente dalla sinistra. Un brutto colpo. Grande imprecisione e confusione da parte della Lucchese, con Magnaghi e Saporiti spesso isolati contro tutta la difesa di casa. Primo tempo senza identità e con poche idee per gli uomini di Gorgone, che vanno al riposo sotto di due reti.

Nessuna novità all'intervallo per la Lucchese, che rientra con lo stesso undici iniziale. Approccio più prudente da parte della formazione di Ruvo, che lascia maggiori spazi alla manovra degli ospiti. Al 50', buona triangolazione tra Tumbarello e Magnaghi che apre gli spazi a Galli, il quale però dal limite dell'area non impensierisce Fusco. Gorgone che al 55' opta per il primo cambio con l'ingresso di Fedato al posto di un Magnaghi oggi in difficoltà. Rossoneri che provano a guadagnare campo, cercando di giocare palla a terra. Al 57', punizione nitida per Saporiti che da posizione ottima calcia di poco sopra la traversa. Pantera che due minuti dopo rischia ancora il tracollo su palla inattiva, con Melgrati che sulla riga evita il tris. Lucchese che prova ad attaccare a testa bassa. Al 70', azione personale di Fedato che trova sulla sinistra Antoni, con il suo tiro che viene murato due volte dalla difesa di casa. Gorgone che inserisce forze fresche anche a in mezzo al campo, con Ballarini che prende il posto di Tumbarello. Dentro un centrocampista di gamba per la Lucchese, alla ricerca almeno di un gol. Al 83', arriva l'episodio che potrebbe cambiare il secondo tempo: cross di Gemignani sulla destra per Fedato, che viene spinto per terra da Pane. L'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli undici metri glaciale Saporiti, con il pallone che finisce sotto l'incrocio dei pali. Una boccata d'ossigeno. Al 87', azione personale di Fedato che brucia sul tempo due difensori e da posizione leggermente defilata non riesce a battere Fusco. Un po' di nervosismo nel finale, con l'espulsione per un componente della panchina della Lucchese. Al 94', nell'ultima azione della partita, episodio dubbio nell'area di rigore rossoblù con Ballarini che finisce a terra. Dopo un check con il Var, arbitro che decide di non assegnare il penalty, fischiando la fine della partita. Lucchese che tra sette giorni al "Porta Elisa" dovrà vincere anche con un gol di scarto per ottenere la salvezza.





Sestri Levante 2-1 Lucchese

Marcatori: 18' Brunet (S), 35' Nunziatini (S), 83' Saporiti (L)

Sestri Levante: Fusco; Pane, Valentini, Primasso, Podda, Clemenza (69' Oneto), Brunet, Rosetti, Nunziatini, Parravicini (89' Cominetti), Piu. A disp: Sias, Guadagno, Furno, Durmush, Cominetti, Oneto, Goglino, Pavanello, Nenci, Giorno, Di Giorgio, Fedele, Piazza, Raggio Garibaldi. All: Ruvo

Lucchese: Melgrati; Rizzo, Benedetti, Gucher; Antoni, Tumbarello (70' Tumbarello), Galli, Visconti, Gemignani; Magnaghi (55' Fedato), Saporiti: A disp: Coletta, Allegrucci, Paula Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Fedato, Badje, Ballarini, Welbeck, Cartano, Moschella, Gheza. All: Gorgone

Arbitro: sig. Mbei sez. Cuneo

Note. Ammoniti: Visconti (L) Pane (S), Fusco(S) Angoli: 6-1. Spettatori poco più di 1000.