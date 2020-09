Matches



Bel pari dei rossoneri a Chiavari

mercoledì, 16 settembre 2020, 19:58

di diego checchi

Una Lucchese che ha fatto una buona prestazione ed ha dimostrato già di avere una certa condizione fisica. Diciamo che i rossoneri hanno fatto una discreta figura contro una formazione di Serie B, la Virtus Entella. Al di là del risultato di 1-1 si sono viste veramente buone cose in tutti i reparti. La formazione di Monaco si è schierata con il 4-2-3-1 e c'è stato l'esordio dal primo minuto del terzino sinistro Adamoli che ha dimostrato di avere buona peculiarità in fase di appoggio dell'azione. Rispetto alle altre partite se dobbiamo dirla tutta si è visto un gioco più brillante e capace di mettere in difficoltà gli avversari e l'imprevedibilità di Convitto e la corsa di Panati da una parte e di Molinaro dall'altra, sono state le armi in più della Lucchese perché Cruciani e Kosovan ormai li consideriamo delle certezze. L'Entella è in fase di rodaggio cosi come la Lucchese e dobbiamo dire che i ragazzi di Monaco gli hanno tenuto testa eccome.

Nel secondo tempo si sono visti tutti gli altri in campo compreso il neo acquisto Biggeri. Che dire della squadra? È sulla buona strada ma non è ancora completa perché dal mercato dovrà arrivare ancor una o due punte e poi la Lucchese si potrà veramente divertire.Andando alla cronaca della partita dopo una prima fase di palleggio, al quarto d'ora Coletta è stato chiamato ad una grande parata su colpo di testa ravvicinato da parte di Brescianini. Alla mezz'ora occasione per i rossoneri che dopo una buona azione corale hanno liberato Convitto, che appena entrato in area di rigore ha lasciato partire un bel diagonale che è stato deviato in angolo.

Cinque minuti più tardi i rossoneri hanno rubato palla sulla linea di centrocampo e Convitto, dopo 50 metri di fuga, si è presentato in area davanti all'estremo bianco-azzurro che ha compiuto il miracolo deviando in angolo. Al 40' il direttore di gara ha decretato un calcio di rigore per atterramento di Settembrini. Sul dischetto si è presentato Paolucci che ha spiazzato Coletta. Allo scadere della prima a frazione un insidiosa punizione tagliata di Cruciani ha costretto Russo alla deviazione in angolo. Nella ripresa subito bene i rossoneri che hanno colpito una traversa dopo una conclusione di Kosovan deviata dal neo entrato Parini. Al 23' il neo acquisto Biggeri ha compiuto una bella parata su tiro ravvicinato di Currarino. Poco dopo la mezz'ora è arrivato il meritato pareggio dei rossoneri grazie ad una deviazione ravvicinata di Meucci a seguito di una punizione calciata da Benassi.

Virtus Entella - Lucchese 1-1

Virtus Entella: 68 Russo (1'st Paroni), 2 Cleur (1'st Di Cosmo), 5 Chiosa (15'st Icardi), 10 Nizzetto (1'st Toscano), 13 Poli, 17 De Col (15'st Cardoselli), 19 Brunori (15'st Crimi), 23 Paolucci (1'st Crimi), 27 Settembrini (15'st Petrovic), 32 Morra (15'st Currarino), 33 Brescianini. A disposizione: 1 Paroni, 24 Borra, 4 De Santis, 8 Crimi, 11 Currarino, 14 Cardoselli, 16 Icardi, 18 Bonini, 21 Coppolaro, 25 Toscano, 29 Di Cosmo, 77 Petrovic. Allenatore: Tedino

Lucchese: 1 Coletta (1'st Biggeri), 2 Bartolomei (15'st Benassi), 3 Adamoli (1'st Cellamare), 4 Cruciani (15'st Meucci), 5 Solcia, 6 Panariello (30'st Nuti), 7 Panati (40'st Falivene), 8 Kosovan (25'st Pardini), 9 Bitep, 10 Convitto (15'st Lionetti), 11 Molinaro (1'st Fazzi). A disposizione: 12 Biggeri, 22 Forciniti, 13 Cellamare, 14 Benassi, 15 Nuti, 16 Pardini, 17 Lionetti, 18 Meucci, 19 Fazzi, 20 Falivene. Allenatore: Monaco

Arbitro: Sig. Andrea Valentini di La Spezia.

Assistenti: Sig. Matteo Della Monica e Sig. Gianluca Pampaloni.

Reti: 4O' pt Paolucci rig. (E) e 32' st Meucci (L).

Angoli: 6-5.