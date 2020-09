Matches



Nuova sconfitta a Empoli

sabato, 12 settembre 2020, 20:53

di diego checchi

La Lucchese sta proseguendo il suo ciclo di preparazione e il risultato di oggi (4 a 0 per l’Empoli) lascia il tempo che trova. Primo perché la squadra non è ancora al meglio della condizione e secondo perché la Lucchese deve essere ancora rinforzata con alcuni pezzi di valore, soprattutto in attacco, e non ultimo il fatto che l’Empoli ha giocatori importanti per la Serie B che lotteranno fino all’ultimo per la promozione in A. E' difficile in questo momento dare un giudizio sulle reali potenzialità della Lucchese perchè fino ad ora ha incontrato squadre di categoria superiore e non ha mai potuto schierare tutti i suoi effettivi, anche oggi mancavano Papini, Scalzi e Lo Curto. Al di là di queste considerazioni, qualcosa di buono si è visto soprattutto nel primo tempo quando Monaco ha schierato la squadra con il 4-3-3 mettendo in cabina di regia Cruciani con ai lati Lionetti a destra e Kosovan a sinistra. La novità più importante è stata l’impiego di Molinaro come punta centrale e Convitto come punta esterna di sinistra con Nannelli dalla parte opposta. In difesa si è visto per la prima volta Panariello in coppia con Solcia. A destra è stato riconfermato Cellamare con Bartolomei a sinistra. Le note positive sono state l’impegno da parte di tutta la squadra e il buon inserimento dei nuovi. Cruciani in mezzo al campo è parso già in forma campionato e in attacco, Nannelli ha dato vivacità. È chiaro che la Lucchese ha retto finché ha potuto prima di capitolare. Nel secondo tempo, il trainer ha cambiato modulo e diversi uomini, passando al più consolidato 4-2-3-1 ma, onestamente, la Lucchese si è resa poco pericolosa e l’Empoli ha dimostrato tutta la sua bravura, arrotondando anche il risultato. Insomma, questo match deve dare degli spunti a mister Monaco in vista dell’inizio della stagione.

Andando alla cronaca della partita, al 13’ Mancuso ha messo bene in mezzo per l’accorrente La Mantia che ha calciato a botta sicura ma Coletta è riuscito a respingere la conclusione. Dopo 3’ Nannelli si è trovato solo davanti a Brignoli che ha ribattuto il suo tiro, sul rimbalzo è arrivato Molinaro che ha però calciato fuori. Al 22’ Moreo si è accentrato ed ha colpito un palo con un potente tiro dal limite mentre al 24’ La Mantia ha portato in vantaggio l’Empoli con una spettacolare rovesciata. I padroni hanno raddoppiato al 28’ con Moreo che l’ha piazzata da dentro l’area. Al 34’ Mancuso ha messo alle spalle di Coletta con un colpo di testa. Nella ripresa, al 22’, La Mantia ha lasciato partire un bolide dal limite che si è stampato sulla traversa e al 24’ Olivieri ha siglato il 4 a 0 con un preciso colpo di testa. Lo stesso Olivieri ha preso anche un palo allo scadere dei 90’.

Empoli – Lucchese 4-0

Empoli: 1 Brignoli, 3 Terzic, 4 Nikolaou, 6 Romagnoli, 7 Mancuso, 8 Stulac, 10 Moreo, 19 La Mantia, 20 Fiamozzi, 25 Bandinelli, 27 Zurkowski. Sono entrati: 11 Bajrami, 23 Pirrello, 15 Fantacci, 16 Damiani, 9 Olivieri, 18 Piscopo, 22 Provedel, 21 Zappella, 14 Merola, 26 Rizza, 5 Viti. A disposizione: 12 Pratelli. Allenatore: Dionisi.

Lucchese: 1 Coletta, 2 Cellamare, 3 Bartolomei, 4 Cruciani (32’ st 19 Panati), 5 Solcia, 6 Panariello (16’ st 13 Benassi, 7 Nannelli, 8 Lionetti (1’ st 16 Meucci), 9 Molinaro (1’ st 20 Bitep), 10 Kosovan, 11 Convitto (16’ st 17 Fazzi). A disposizione: 12 Forciniti, 14 Nuti, 15 Pardini, 18 Falivene. Allenatore: Monaco.

Reti: 24’ pt La Mantia (E), 28’ pt Moreo (E), 34’ pt Mancuso (E), 24’ st Olivieri (E)