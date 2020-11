Matches



Un pari e qualche rimpianto

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:23

di diego checchi

La Lucchese porta via un bel punto dal “Bruno Nespoli” nel recupero della gara rinviata il primo novembre contro l’Olbia. Mister Lopez ha ripresentato la stessa squadra di domenica scorsa con lo stesso modulo e abbiamo potuto certamente notare una compattezza diversa rispetto al passato. La squadra ha prima cercato di limitare i danni per partire poi in contropiede. Il pallino del gioco lo ha tenuto quasi sempre l’Olbia che ha cercato in ogni modo i tre punti ma anche questa volta Coletta è stato bravo in almeno 3 o 4 circostanze a salvare il risultato. La Lucchese è in costruzione e i dettami del tecnico devono essere ancora assimilati completamente, questo è poco ma sicuro, anche perché molti giocatori non hanno avuto modo di lavorare molto con lui. Ci fa piacere che diversi elementi siano tornati a disposizione e cha la scelta sia ora più ampia, anche perché domenica ci sarà una scontro diretto fondamentale al “Porta Elisa” contro la Giana Erminio, dove sarà importante portare a casa i 3 punti.

Tornando alla gara di oggi, era importante non perdere ma la Lucchese avrebbe potuto anche vincere, avendo avuto almeno un paio di occasioni nitide, quella più clamorosa capitata sul destro di Bianchi che ha calciato fuori a fil di palo. Al di là di questo, la Lucchese può tornare soddisfatta dalla trasferta di Olbia perché la cosa più importante era muovere la classifica. Lo aveva detto mister Lopez quando è arrivato: “sarà dura ma ce la faremo, seguendo la politica dei piccoli passi”, e quello di oggi è un piccolo passo in avanti.

Andando alla cronaca della partita, la prima occasione è per la Lucchese dopo soli 5’, con Adamoli che è entrato in area ed ha impegnato il numero uno sardo dopo aver saltato due avversari. All’8’ è stato Bianchi a cercare la porta ma Tornaghi non si è lasciato sorprendere. Al 22’ Coletta è stato bravo ad anticipare Demarcus sul lancio lungo di Emerson. Alla mezz’ora Adamoli ha calciato da buona posizione in area ma Tornaghi è riuscito a respingere. Al 31’ Giandonato ha sfiorato il palo alla destra di Coletta con un gran diagonale e al 37’ è stato ancora Giandonato a impegnare Coletta alla parata a terra con un potente destro dal limite. Nella ripresa, dopo soli 2’, Coletta si è superato in uscita su Gagliano ben imbeccato dal Giandonato. Al 14’ Bianchi ha intercettato un retropassaggio di Altare e si è involato verso la porta avversaria, ma il suo tiro è terminato di poco a lato. Al 27’ Ragatzu ha calciato sull’esterno della rete. Allo scadere La Rosa ha fatto partire un bolide dalla lunga distanza ma Coletta ha deviato in angolo, sugli sviluppi del corner La Rosa ha battuto ancora a rete e di nuovo Coletta ha neutralizzato.

Olbia – Lucchese 0-0

Olbia: 1 Tornaghi, 3 La Rosa, 4 Emerson (43’ st 2 Di Paolo), 15 Altare, 18 Demarcus (18’ st 20 Arboleda), 5 Ladinetti, 7 Lella, 16 Cadili, 10 Giandonato, (18’ st 30 Ragatzu) 26 Marigosu, 37 Gagliano. A disposizione: 22 Van Der Want, 4 Dalla Bernardina, 33 Secci, 23 Pitzalis, 29 Cossu, 27 Occhioni, 13 Pennington, 8 D’Agostino, 9 Udoh. Allenatore: Canzi.

Lucchese: 1 Coletta, 20 Benassi, 28 De Vito, 33 Dumancic, 26 Adamoli, 32 Sbrissa (1’ st 34 Ceesay), 30 Caccetta (1’ st 14 Signori), 8 Kosovan, 11 Panati, (12’ st 5 Papini) 9 Bianchi, 7 Nannelli (42’ st 25 Molinaro). A disposizione: 12 Biggeri, 3 Lo Curto, 15 Solcia, 17 Bartolomei, 22 Forciniti, 23 Meucci, 27 Scalzi, 29 Moreo. Allenatore: Lopez.

Note. Ammoniti: 15’ st Papini (L), 23’ st Dumancic (L), 37’ st Marigosu (O), 38’ st Kosovan (L). Angoli: 6 - 2