Lucchese da applausi

domenica, 29 agosto 2021, 23:08

di diego checchi

Una bella vittoria e meritata quella della Lucchese ad Imola. Non poteva iniziare meglio l'avventura in campionato della squadra di Pagliuca. Una formazione che ha già riconosciuto in così pocco tempo i dettami del mister e che sin dai primi minuti ha preso in mano il gioco con autorevolezza. Poi Semprini con un eurogol ha sbloccato una partita che comunque è stata sempre in controllo della Lucchese e dove i rossoneri hanno sempre avuto la supremazia a centrocampo. Mister Pagliuca è stato sostituito in panchina dal duo Fracassi-Carbone perchè squalificato.

Rispetto alle indicazioni della vigilia Pagliuca ha inserito sin dall'inizio Picchi anche se aveva pocchi allenamenti nelle gambe ma che ha dato vita a una signora partita nel ruolo di mezzala destra. In questa vittoria, però, più che del singolo è giusto parlare del collettivo, perchè tutti gli interpreti non hanno sbagliato niente ed hanno fatto una gara gagliarda dal primo all'ultimo minuto mostrando azioni pregevoli a livello tecnico: la Lucchese è sulla buona strada e deve migliorare solo in alcuni particolari, ma se questi sono i presupposti la formazione rossonera si toglierà grandi soddisfazioni. Il dato lampante sono gli zero gol subiti ed i quattro gol realizzati. Tra due giorni finirà il mercato e la Lucchese a nostro avviso porterà a casa almeno due giocatori di un certo spessore: Belloni e Ravasio.

Andando alla cronaca della partita nella prima mezzora le due squadre hanno espresso un buon gioco sotto il punto di vista agonistico ma al 38' ad rompere l'equilibrio è stato Semprini che dal vertice sinistro dell'area di rigore si è accentrato e con il destro ha lasciato partire un tiro a giro imparabile per Rossi che si è insaccato all'incrocio dei pali. Nella ripresa è partita molto bene la Lucchese con un paio di trame offensive di notevole pregio fra cui quella del 4' con Corsinelli che dal fondo ha messo dentro l'area un gran cross che ha trovato prontissimo alla deviazione di testa Nanni ma il pallone è andato a sbattere sulla traversa. Con il passare dei minuti i padroni di casa hanno alzato ritmo e pressione ma i rossoneri hanno retto bene. Al 22' buona iniziativa del neo entrato Matarese che ha crossato un insidioso pallone dove sono entrati contemporaneamente Bellich e Padovan da cui si innescata una carambola che ha innescato un tiro pericoloso finito poco sopra la traversa. Alla mezzora occasionissima per il pari dell'Imolese ma Bachini ha chiuso bene su Lombardi con il pallone che è finito di poco ha lato in calcio d'angolo. Sugli sviluupi del calcio d'angolo Benedetti ha lasciato partire un grandissimo tiro da fuori area ma è stata strepitosa la risposta in angolo di Coletta. Poi, più niente.

Imolese - Lucchese 0-1

Imolese 4-3-3: 22 Rossi, 2 Lia (32' st Turchetta), 5 Rinaldi, 6 Angeli, 7 Sall (11' st Matarese), 8 Benedetti, 11 Liviero, 13 De Sarlo (11' st Lombardi), 16 Padovan, 21 D'Alena, 23 Cerretti. A disposizione: 12 Hysi, 10 Turchetta, 19 Boccardi, 20 Lombardi, 26 Matarese, 27 Randò, 30 Iervolino. Allenatore: Gaetano Fontana.

Lucchese 4-3-1-2: 1 Coletta, 4 Bensaja, 5 Bachini, 6 Nannini, 7 Gibilterra (19' st Panati e 42' st Brandi), 8 Picchi (19' st Eklu), 10 Semprini (47' st Baldan), 13 Belllich, 16 Frigerio, 18 Nanni, 21 Corsinelli. A disposizione: 22 Cucchietti, 2 Papini, 3 Visconti, 11 Panati, 14 Quirini, 15 Yakubiv, 17 Dumbravanu, 19 Eklu, 23 Zanchetta, 24 Lovisa, 26 Brandi, 27 Baldan. Allenatore: Riccardo Carbone.

Arbitro: sig. Matteo Cianci di Carrara.

Assistenti: sig. Boggiani e sig. Barberis di Ciampino.

Reti: 38' pt Semprini (L).

Angoli: 6-2

Ammoniti: 21' pt Nannini (L), 31' pt Picchi (L), 35' pt Rinaldi (I) e 35' pt Bensaja (L).

Recupero: 4' st.