Grinta e cuore: arrivano tre punti pesanti

domenica, 19 settembre 2021, 20:01

di diego checchi

La Lucchese è tornata alla vittoria in modo netto e meritato contro l’Olbia: i ragazzi di Pagliuca, soprattutto nel secondo tempo, hanno offerto veramente un bel calcio. I cambi hanno, a nostro avviso, hanno fatto la differenza e poi si è illuminato un giocatore come Semprini che ha segnato un gol da categorie superiori e i paragoni si potrebbero sprecare, quello con Del Piero su tutti. Il tecnico rossonero ha schierato la squadra con 4-3-1-2 nel primo tempo, con Belloni, alla prima da titolare, dietro a Semprini e Nanni mentre a centrocampo Picchi e Frigerio agivano ai lati di una Bensaja poco convincente, che non ha giocato certamente la sua miglior partita. In difesa, Corsinelli e Nanni hanno agito sugli esterni con Bellich e Baldan hanno formato la coppia centrale.

Nel primo tempo l’Olbia ha giocato con più fraseggio e vinto molti duelli a centrocampo andando anche in vantaggio con Biancu ma nella ripresa la Lucchese è entrata in campo con un altro piglio e dopo pochi minuti dalla panchina è stato cambiato assetto passando ad un 4-2-4 molto offensivo con Visconti e Fedato sull’out di sinistra che fatto il bello ed il cattivo tempo. La squadra ha cambiato marcia ed ha iniziato a spingere fino al 21’ quando è arrivato il gol capolavoro di Semprini. A questo punto i rossoneri non si sono fermati ed hanno raddoppiato grazie a Nanni, che è stato bravo a mettere alle spalle del portiere ben imbeccato da Visconti. La Lucchese ha portato a casa questi che sono tre punti d’oro, di cose da migliorare ce ne sono ancora, a partire dalla condizione fisica di alcuni giocatori, ma il tempo non manca. Intanto prendiamoci questi tre punti e gioiamo, che da domani bisognerà pensare ad una trasferta impegnativa come quella di Ancona.

Andando alla cronaca della partita, i sardi sono passati in vantaggio al 21’ con un tiro da fuori di Biancu. Al 28’ Nanni si è girato bene in area dopo essere stato servito da Semprini ed ha impegnato Ciocci. Nella ripresa, al 20’ Fedato ha calciato dal limite costringendo il numero uno sardo in angolo, sugli sviluppi del corner Semprini ha pareggiato con un tiro a giro dal limite. Al 28’ Coletta si è esibito in una gran parata su Ragatzu, alla mezz’ora Visconti ha servito una gran palla filtrante per Nanni che in scivolata ha messo alle spalle di Ciocci. Al 35’ gli ospiti sono andati vicinissimi al pareggio con Coletta fuori dai pali ma la difesa rossonera è riuscita a salvarsi sulla linea con Visconti. Al 41’ una bellissima azione dei rossoneri: Fedato ha servito Visconti che ha messo in mezzo per l’accorrente Nanni che ha però mandato alto sulla traversa. Allo scadere dei minuti di recupero Coletta ha salvato il risultato con parando con i piedi una conclusione da distanza ravvicinata di Udoh.

Lucchese – Olbia 2 - 1

Lucchese: 1 Coletta, 4 Bensaja (14’ st 29 Fedato), 6 Nannini (14’ st 3 Visconti), 8 Picchi, 10 Semprini (35’ st 5 Bachini), 16 Frigerio 18 Nanni, 21 Corsinelli (22’ st 2 Papini), 27 Baldan, 30 Belloni (22’ st 19 Eklu). A disposizione: 22 Cucchietti, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 17 Dumbravanu, 20 Schimmenti, 26 Brandi. Allenatore: Carbone.

Olbia: 1 Ciocci, 4 Giandonato (29’ st 27 Occhioni),7 Lella (1’ st 8 Palesi), 9 Udoh, 10 Ragatzu, 13 Bignani, 18 Chierico (34’ st 20 Demarcus), 19 Travaglini (34’ st 11 Mancini), 23 Arboleda, 25 Emerson, 28 Biancu. A disposizione: 12 Barone, 22 Van Der Want, 6 Boccia,, 14 Pisano, 21 Pinna, 29 Lapia, 31 Scanu. Allenatore: Canzi.

Arbitro: Sig. Gigliotti di Cosenza.

Assistenti: Sig. Collavo di Treviso e Sig. De Nardi di Conegliano.

Note. Ammoniti: 25’ pt Bensaja (L), 37’ pt Biancu (O), 19’ st Chierico (O), 26’ st Picchi (L). Angoli: 9 – 4

Reti: 21’ pt Biancu (O), 21’ st Semprini (L), 30’ st Nanni (L)