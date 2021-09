Matches



La Lucchese lotta ma non punge

domenica, 12 settembre 2021, 19:58

di diego checchi

La Lucchese incassa un’altra sconfitta, ma va detto che la Virtus Entella ha dimostrato di essere una squadra veramente forte e quando decide di cambiare ritmo non ce n’è per nessuno. I rossoneri, soprattutto nel primo tempo, hanno subito la maggior fisicità e cattiveria dei padroni di casa che arrivavano quasi sempre primi sulle seconde palle. I ritmi della Lucchese erano bassi e solo in un paio di circostanze è riuscita ad affacciarsi alla porta di Paroni. Il gol di Lescano è arrivato in seguito ad un calcio piazzato ed il vantaggio è stato decisamente meritato anche perché Bensaja era sempre ingabbiato dai centrocampisti avversari e non è mai riuscito a impostare il gioco come avrebbe dovuto. Gli unici che in attacco sono stati Gibilterra e Fedato, anche se il primo è andato a corrente alternata mentre il secondo è stato imprendibile, troppo evanescente invece Semprini. In difesa Bachini e Baldan sono parsi in difficoltà tant’è che l’ex Vibonese è stato tolto alla fine del primo tempo.

Corsinelli e Nannini hanno fatto il loro, badando di più alla fase difensiva. Ci sono piaciuti molto Brandi e Frigerio perché hanno cercato, e molte volte ci sono riusciti, di aiutare la squadra soprattutto in fase di copertura. Brandi è stato bravo nel gioco aereo mentre l’ex Milan ha lottato come un leone. Nel secondo tempo la Lucchese è venuta fuori ed ha cercato con tutte le sue armi di arrivare al pareggio ma proprio nel momento migliore dei rossoneri è arrivato il secondo gol di Schenetti che ha chiuso la partita. Adesso c’è l’Olbia e c’è una settimana per prepararla bene, analizzando gli errori commessi, con la consapevolezza che oggi i rossoneri hanno incontrato una delle pretendenti al campionato.

Andando alla cronaca della partita, la Lucchese ha avuto la prima occasione al 10’ quando Corsinelli ha crossato dalla destra e Semprini, di testa, ha mandato di poco a lato. I padroni di casa hanno risposto al 22’ con Lescano, ma la sua conclusione è stata deviata da un difensore. Al 26’ lo stesso Lescano ha portato avanti i suoi con un destro da dentro l’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I rossoneri hanno sfiorato il pareggio 36’ quando Fedato, dopo aver ricevuto da Gibilterra ha impegnato Paroni alla parata in tuffo. Nella ripresa, all’8’, Fedato ha servito un cross perfetto per Corsinelli che ha colpito di testa mandando la palla alta sulla traversa. Al 25’ l’Entella ha raddoppiato con Schenetti che ha calciato da dentro l’area cogliendo impreparato Coletta.

Virtus Entella – Lucchese 2 – 0

Virtus Entella: 1 Paroni, 2 Cleur (14’ st 31 Di Cosmo), 3 Barlocco, 7 Dessena, 10 Schenetti (27’ st 20 Morosini), 21 Coppolaro, 23 Paolucci, 26 Silvestre, 28 Rada (37’ st 30 Macca), 32 Lescano (27’ st 9 Magrassi), 33 Merkaj (14’ st 17 Karic). A disposizione: 24 Borra, 6 Alesso, 14 Lipani, 27 Cicconi, 34 Meazzi, 35 Pavic. Allenatore: Volpe.

Lucchese: 1 Coletta, 4 Bensaja, 5 Bachini (1’ st 13 Bellich), 6 Nannini (41’ st 3 Visconti), 7 Gibilterra (12’ st 18 Nanni), 10 Semprini, 16 Frigerio, 21 Corsinelli, 26 Brandi (23’ st 30 Belloni), 27 Baldan, 29 Fedato. A disposizione: 22 Cucchietti, 2 Papini, 11 Panati, 17 Dumbravanu, 19 Eklu, 20 Schimmenti, 24 Lovisa, 25 Ruggiero. Allenatore: Carbone.

Arbitro: Sig.ra Marotta di Sapri.

Assistenti: Sig. Cortese di Palermo e Sig. Ferrari di Rovereto.

IV Ufficiale: Sig. Monaldi di Macerata.

Note. Ammoniti: 14’ Nannini (L), 16’ Cleur (E), 34’ Paolucci (E), 19’ st Lescano (E), 20’ st Schenetti (E), 35’ st Belloni (L), 43’ st Bellich (L) Angoli: 6 - 2