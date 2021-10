Matches



Un punto e più di un rimpianto

martedì, 19 ottobre 2021, 23:26

di diego checchi

Un pareggio che lascia un po’ d’amaro in bocca, soprattutto perché nel primo tempo la Lucchese avrebbe potuto portarsi in vantaggio in più di un’occasione con Semprini, e anche nella ripresa Brandi ha impegnato il portiere Ginestra, che a nostro avviso è stato il migliore in campo per la Fermana. I rossoneri hanno fatto una partita gagliarda, forse un po’ meno bella dal punto di vista della manovra rispetto a quella di Pontedera, ma diversi lampi del solito Fedato che hanno illuminato anche questa serata fredda e umida. Per carità, la Fermana ha fatto il suo gioco, si è impegnata e in un paio di circostanze si è anche resa pericolosa, la squadra di Riolfo corre su tutti i palloni e non demorde mai, ma dei difetti soprattutto in difesa. La Lucchese ci è piaciuta a tratti, meno nella ripresa quando complice la stanchezza e le poche alternative in panchina (ricordiamo che Frigerio e Baldan hanno dovuto alzare bandiera bianca per guai muscolari) non è riuscita ad esprimere a pieno il suo gioco. Ma questo è un punto che fa muovere la classifica e che permette di presentarsi alla partita con la Viterbese con 4 punti in due match e la consapevolezza di essere riusciti a difendersi meglio e non aver preso gol, cosa che non accadeva dalla prima giornata. Insomma, si può dire che la Lucchese può tornare da Fermo contenta di quello che ha fatto, sperando di continuare nella striscia positiva contro la Viterbese, possibilmente con una vittoria. Mister Pagliuca oggi ha riproposto il solito 3-4-1-2 con Belloni dietro a Semprini e Fedata, preferendo ancora Eklu a Bensaja, che non è in perfette condizioni. Per la prima volta dopo l’infortunio si è rivisto tra i convocati Panati.

Andando alla cronaca della partita, i rossoneri hanno avuto la prima occasione al 28’ quando Visconti ha servito Semprini in area che ha calciato bene ma Ginestra si è opposto bene mandando in angolo, sulla battuta Fedato è riuscito a colpire bene di testa ma Ginestra, ha mandato la palla sul palo. Alla mezz’ora Fedato ha approfittato di un rinvio sbagliato del portiere e ha messo la palla sui piedi di Semprini che anche questa volta ha calciato a colpo sicuro trovando il numero uno locale sulla traiettoria. Sul ribaltamento di fronte Coletta è stato protagonista di una gran parata su Graziano. Al 38’ altro brivido per la difesa rossonera, con Bellich che salva sulla riga una conclusione di Cognigni che aveva superato Coletta, il minuto successivo Semprini, ancora lanciato da Fedato, è riuscito a coordinarsi bene per il tiro da buona posizione, ma anche questa volta Ginestra gli ha negato il gol. Nella ripresa, ci sono da registrare una sola occasione per parte, al 28’ Mbaye ha colpito di testa senza impensierire Coletta mentre al 48’ Brandi ha calciato bene dal limite, e Ginestra ha bloccato la sfera.

Fermana – Lucchese 0 – 0

Fermana: 1 Ginestra, 3 Mordini (1’ st 30 Sperotto), 6 Cornius, 9 Cognigni, 18 Frediani (1’ st 77 Pannitteri), 20 Capece, 21 Rodio, 24 Mbaye, 25 Graziano, 32 Nepi, 99 Blondett. A disposizione: 22 Moschin, 8 Grossi, 10 Bolsius, 11 Bugaro, 19 Pistolesi, 23 Alagna, 26 Lovaglio, 29 Rovaglia, 31 Arjadinoski, 33 Marini. Allenatore: Riolfo.

Lucchese: 1 Coletta, 2 Papini, 3 Visconti (32’ st 4 Bensaja), 5 Bachini, 10 Semprini (44’ st 9 Babbi), 13 Bellich, 19 Eklu, 21 Corsinelli, 26 Brandi, 29 Fedato, 30 Belloni (20’ st 18 Nanni). A disposizione: 22 Cucchietti, 7 Gibilterra, 11 Panati, 13 Quirini, 15 Yakubiv, 17 Dumbravanu, 20 Schimmenti, 24 Lovisa, 25 Ruggiero. Allenatore: Pagliuca.

Arbitro: Sig. Bonacina di Bergamo.

Assistenti: Sig. Miccoli di Lanciano e Sig. Sprezzola di Mestre.

Quarto ufficiale: Sig. Catanzaro di Catanzaro.

Note. Ammoniti: 17’ pt Eklu, 41’ pt Blondett (F), 3’ st Papini (L), 17’ st Fedato (L), 18’ st Brandi (L), 23’ st Corinus (F), 34’ st Rodio (F), 37’ st Cognigni (F). Espulsi: 36’ st Corinus (F). Angoli: 3 – 2