La vittoria della maturità

domenica, 7 novembre 2021, 18:15

di diego checchi

La Lucchese è stata perfetta, inutile fare tanti giri di parole per descrivere una partita che gli uomini di Pagliuca hanno dominato per novanta minuti impedendo ogni iniziativa al Montevarchi. I rossoneri hanno giocato con un’intensità ed una velocità superiori all’avversario anche senza alcuni dei cosiddetti titolari, l’ultimo ad arrendersi in ordine di tempo è stato Semprini alle prese con un piccolo guaio muscolare. Chi lo ha sostituito, però, non lo ha fatto assolutamente rimpiangere perché Nanni, Fedato e Belloni hanno fatto il bello ed il cattivo tempo. L’attaccante di San Marino ha conquistato un rigore, che Fedato ha trasformato, ed ha poi segnato il gol del 2 a 0. Per quanto riguarda Fedato, anche oggi ha dimostrato di essere un giocatore da categorie superiori, facendo ammattire gli avversari con le sue serpentine e cross per i compagni; Belloni è stato bravo a piazzarsi fra le linee e servire palle importanti. Che dire poi del centrocampo, Frigerio e Visconti sono stati molto bravi in fasi di appoggio, soprattutto il secondo ha dimostrato di aver un passo da categoria superiore ed ha anche fatto l’assist per il gol di Nanni. Eklu è una diga davanti alla difesa.

Ci vogliamo soffermare anche sul reparto difensiva, dove oggi ci ha sorpreso molto positivamente il giovane Daniel Dumbravanu. Il difensore Moldavo, alla prima presenza da titolare, non ha sbagliato niente come pure il suo compagno Bachini; Corsinelli e Papini sono stati due stantuffi sugli esterni mentre Coletta non ha dovuto compiere interventi complicati. L’Aquila Montevarchi era attesa a Lucca come una squadra rognosa, capace di bel gioco e di sviluppare azioni interessanti.

Ma di tutto questo oggi non si è visto niente, perché la Lucchese ha sopraffatto la squadra di Malotti sotto ogni punto di vista. Insomma, la formazione di Pagliuca ha vinto in maniera nettamente meritata uno scontro salvezza portandosi a quota 17 e ha dimostrato di avere ancora margini di miglioramento che ci fanno ben sperare per il futuro, soprattutto quando sarà recuperata l'intera rosa. Minala, per la prima volta era in panchina e potrà essere un cambio importante in attesa del rientro di Picchi. A Gubbio, con ogni probabilità, mancheranno ancora Baldan, Zanchetta e Picchi per infortunio, mentre Nanni e Dumbravanu saranno impegnati con le rispettive nazionali. Da capire poi se Semprini ce la farà a recuperare.

Andando alla cronaca della partita, la Lucchese ha avuto la prima occasione al 22’ quando Visconti, dopo essere partito palla al piede dalla propria metà campo, ha servito Frigerio sul limite dell’area e la conclusione di quest’ultimo è stata deviata in angolo dalla difesa. Dopo soli 2’ Nanni è stato messo a terra in area e l’arbitro ha assegnato il Penalty, dal dischetto Fedato è stato implacabile ed ha portato la Lucchese sull’1 a 0. Nella ripresa, i rossoneri hanno raddoppiato al 10’: cross di Fedato dalla sinistra che ha attraversato l’area, Visconti l’ha rimessa in mezzo per Nanni che, solo davanti al portiere, non ha avuto difficoltà a piazzarla in rete. Al 18’ Belloni ha servito in Frigerio in area ma l’ex Milan ha incredibilmente sparato sul portiere. Al 25’ ci ha provato ancora Fedato con un tiro dal limite che è terminato di poco a lato.

Lucchese – Montevarchi 2 – 0

Lucchese: 1 Coletta, 2 Papini, 3 Visconti, 5 Bachini, 16 Frigerio, 17 Dumbravanu, 18 Nanni (42’ st 9 Babbi), 19 Eklu (32’ st 4 Bensaja), 21 Corsinelli (32’ st 6 Nannini), 29 Fedato (32’ st 26 Brandi), 30 Belloni (28’ st 7 Gibilterra). A disposizione: 22 Cucchietti, 13 Bellich, 15 Yakubiv, 20 Schimmenti, 24 Lovisa, 25 Ruggiero, 58 Minala. Allenatore: Pagliuca.

Montevarchi: 22 Giusti, 2 Achy, 3 Marintella, 4 Tossuolo, 5 Mercati (15’ st 11 Martorelli), 6 Dutu, 8 Amatucci, 9 Gambale (15’ st 16 Lunghi), 13 Barranca (15’ st 88 Mianic), 21 Jallow (30’ st 31 Doratiotto), 32 Intinacelli (40’ pt 29 Carpani). A disposizione: 1 Rinaldi, 27 Poggesi, 28 Boncompagni, 30 Senzamici. Allenatore: Malotti.

Arbitro: Sig. Panettella di Gallarate.

Assistenti: Sig. Iacovacci di Latina e Sig. Tagliaferri di Faenza.

Note. Ammoniti: 6’ pt Mercati (M), 24’ pt Dutu (M), 40’ pt Belloni (L), 6’ st Barranca (M), 10’ st Pagliuca (L), 44’ st Martorelli (M) Espulsi: 2’ pt Deoma (L) dalla panchina per proteste, 34’ pt Dutu (M) per doppia ammonizione. Spettatori: 1043 con una quarantina di tifosi ospiti.

Reti: 25’ pt rig Fedato (L), 10’ st Nanni (L)