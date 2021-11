Matches



Missione compiuta

domenica, 28 novembre 2021, 17:02

Un buon pareggio in casa del Pescara. La Lucchese ha fatto una partita solida, concreta e da squadra matura. Non era facile superare un ostacolo come il Pescara ed invece la Lucchese ha portato via un punto prezioso per la sua classifica. Diciamo subito che fra le due squadre non c'è stata una partita spettacolare ma è altrettanto vero che ora come ora è diventato sempre più difficile battere la Lucchese e metterla in difficoltà. C'è da sottolineare che la squadra di Pagliuca ormai ha un identità ben precisa e che oggi ha contenuto bene l'avversario anche grazie ad un centrocampo che è stato guidato alla perfezione da Minala, un giocatore che ha fatto vedere di che pasta è fatto. L'unico rammarico di questa partita è che la Lucchese non sia riuscita a creare vere e proprie palle gol.

La partita è stata maschia e sul finale di gara c'è stata bagarre fra i giocatori delle due squadre. I rossoneri adesso sono attesi da due gare casalinghe rispettivamente contro Carrarese e Grosseto dove potranno migliorare ancora la propria classifica, ma i tanti tifosi accorsi all'Adriatico devono comunque essere contenti della prestazione della propria squadra. Andando alla cronaca della partita la gara è partita subito forte ed al primo minuto sugli da calcio d'angolo dopo un batti e ribatti in area di rigore, Veroli da due passi ha calciato a botta sicura ma Coletta ha compiuto un vero e proprio miracolo respingendo di piede.

Da lì in poi la partita è andata avanti su un sostanziale equilibro e per vedere il secondo tiro in porta, stavolta dei rossoneri, abbiamo dovuto aspettare il primo minuto di recupero con Semprini che da fuori ha calciato debole e centrale. Nella ripresa la prima azione degna di nota è stata il colpo di testa di Ferrari su cross dalla destra che è finito di poco a lato della porta difesa da Coletta. Nella ripresa la gara si è mantenuta sul sostanziale equilibrio senza che le due difese subissero i rispettivi attacchi avversari. Rissa finale, dopo il triplice fischio, che avrà sicuramente ripercussioni disciplinari per più di un giocatore.

Pescara – Lucchese 0-0

Pescara 3-4-3: 22 Sorrentino, 28 Ingrosso, 18 Drudi, 27 Veroli, 13 Zappella, 8 Memushaj (19' st Clemenza), 21 Pompetti, 29 Nzita (29' st De Marchi), 52 Chiarella (12' st Rizzo), 17 Rauti (1' st Ferrari), 7 D'Ursi. A disposizione: 1 Radaelli, 14 Iacobucci, 3 Rasi, 5 Illanes, 6 Valdifiori, 9 Ferrari, 16 Diambo, 23 Cancellotti, 30 De Marchi, 38 Frascatore, 91 Rizzo, 97 Clemenza. Allenatore: Gaetano Auteri.

Lucchese 4-3-1-2: 1 Coletta, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 13 Bellich, 6 Nannini, 16 Frigerio (38' st Brandi), 58 Minala, 3 Visconti (10' st Picchi), 30 Belloni (38' st Babbi), 29 Fedato (32' st Baldan), 10 Semprini (10' st Nanni) . A disposizione: 22 Cucchietti, 4 Bensaja, 7 Gibilterra, 8 Picchi, 9 Babbi, 15 Yakubiv, 17 Dumbravanu, 18 Nanni, 20 Schimmenti, 24 Lovisa, 26 Brandi, 27 Baldan. Allenatore: Guido Pagliuca.

Arbitro: sig. Sfira di Pordenone.

Assistenti: sig. De Nardi di Conegliano e sig. Zezza di Ostia Lido.

Ammoniti: 25' pt Nannini (LU), 27' pt Veroli (P), 31' st Bellini (LU) e 49' st Ingrosso (P).

Espulsi: 48' st Drudi (P) e Rizzo a fine gara.

Angoli: 3-0

Recupero: pt 2' e st 5'.