Matches



Un'altra prestazione di sostanza

sabato, 13 novembre 2021, 20:11

di diego checchi

Un buon pareggio quello ottenuto dalla Lucchese nella trasferta di Gubbio. C'è da sottolineare che soprattutto nel primo tempo i rossoneri avrebbero meritato di andare in vantaggio almeno in un paio di occasioni ed in una circostanza la traversa ha negato la gioia del gol a Frigerio. Dobbiamo anche dire che nella prima frazione di gioco la squadra di Pagliuca ha avuto il predominio del campo ed ha cercato sempre di sviluppare le sue trame di gioco anche se dopo appena 26 minuti di gioco ha perso Semprini per infortunio ed allora il tecnico ha dovuto cambiare il modulo di interpretare la gara della squadra passando ad un 4-4-2 con un centrocampo a rombo con Bensaja vertice alto, Visconti e Frigerio mezzali ed Eklu vertice basso.

Prima dell'infortunio di Semprini la Lucchese si era schierata con il classico 4-3-2-1. Nella ripresa la squadra ospite è passata di nuovo a questo modulo inserendo Gibilterra al posto di Bensaja. Se dobbiamo andare ad analizzare la partita, diciamo tranquillamente che un punto in una trasferta così insidiosa va preso positivamente anche perché aumenta ancora di più l'autostima dei rossoneri, frutto anche della vittoria interna di domenica scorsa contro il Montevarchi.

Adesso ci sarà da pensare al Siena con la consapevolezza che questa squadra se la può giocare contro chiunque anche perché il Gubbio onestamente non ha mai messo in difficoltà seriamente i rossoneri. Andando alla cronaca della partita al 13' Mangni ha messo dentro un bel cross con Saiz-Maza che ha colpito di testa ma ha trovato la parata sicura di Coletta. Al 18' punizione laterale calciata in area da Cittadino che ha trovato la spizzata di testa di Arena con il pallone che ha attraversato tutto lo specchio della porta senza trovare la deviazione vincente degli avanti del Gubbio. Un minuto più tardi scambio al limite dell'area fra Semprini e Frigerio con quest'ultimo che ha calciato forte ma il pallone è finito sull'esterno della rete. Al 32' cross tagliato del neo entrato Visconti e Frigerio è andato a staccare di testa in mezzo all'area di rigore colpendo molto bene ma il pallone è andato a stamparsi sulla traversa. Al 36' contropiede dei rossoneri ancora con Visconti che ha lanciato Fedato, il suo tiro rasoterra è finito di poco al lato. Nella ripresa la gara si è mantenuta sul sostanziale equilibrio ed al 37' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Redolfi ha colpito di testa costringendo Coletta alla parata salva risultato.

Gubbio – Lucchese 0-0

Gubbio 4-3-3: 1 Ghidotti, 3 Aurelio, 5 Redolfi, 8 Cittadino, 9 Sarao, 15 Signorini, 19 Malaccari, 20 Sainz-Maza (29' st Fantacci), 26 Ouckadda, 30 Arena (29' st D'Amico), 99 Mangni (45' st Spalluto). A disposizione: 22 Meneghetti, 2 Formiconi, 7 Fantacci, 11 Spalluto, 17 Francofonte, 23 Migliorelli, 29 D'Amico. Allenatore: Vincenzo Torrente.

Lucchese 4-3-2-1: 1 Coletta, 2 Papini, 4 Bensaja (1' st Gibilterra), 5 Bachini, 10 Semprini (26' pt Visconti), 13 Bellich, 16 Frigerio (23' st Picchi), 19 Eklu, 21 Corsinelli (35' st Nannini), 29 Fedato (35'nst Babbi), 30 Belloni. A disposizione: 12 Plai, 22 Cucchietti, 3 Visconti, 6 Nannini, 7 Gibilterra, 8 Picchi, 9 Babbi, 15 Yakubiv, 20 Schimmenti, 25 Ruggiero, 26 Brandi, 58 Minala. Allenatore: Guido Pagliuca.

Arbitro: sig. Rinaldi di Bassano.

Assistenti: sig.ra Vettorel di Latina e sig. Fraggetta di Catania.

Ammoniti: 12' pt Frigerio (L), 21' pt Signorini (G), 37' pt Redolfi (G), 22' st Mangni (G) e 45' st Aurelio (G).

Angoli: 7-7

Recupero: pt 3' e st 4'.

Spettatori: 600 circa, una settantina dei quali da Lucca