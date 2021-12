Matches



Il Grosseto imbriglia i rossoneri

domenica, 12 dicembre 2021, 21:18

di diego checchi

Un buon punto tutto sommato, considerato come è venuto. È ovvio che sarebbe stato meglio vincere ma bisogna anche tenere conto del fatto che la Lucchese ha giocato contro una squadra che è venuta al Porta Elisa con l’unico intento di portare a casa un risultato positivo, tant’è vero che Coletta non è mai stato impegnato. La squadra di Pagliuca, quindi, si è trovato di fronte una squadra chiusa e non è riuscita ad esprimere il gioco in velocità come sa fare e presentarsi negli ultimi 30 metri per fare male agli avversari. Bisogna anche sottolineare che per le qualità e le caratteristiche di questa squadra, il campo non è certamente nelle condizioni migliori.

L’unica osservazione che si può fare alla squadra di Pagliuca, è che deve ancora migliorare nella scelta dell’ultimo passaggio, che in certi frangenti avrebbe potuto significare un risultato diverso. Tutto questo per dire che il pareggio è comunque un risultato giusto, adesso c’è da giocare il secondo tempo della gara contro la Carrarese mercoledì prossimo in un 11 contro 10. Andando alla cronaca della partita, ci sono da segnalare solo un paio di occasioni per i rossoneri alla fine del primo tempo con Fedato di testa ben imbeccato da Belloni e un tiro da fuori di Corsinelli respinto con i pugni dal portiere e un intervento dubbio su Corsinelli in area di rigore ospite nella ripresa: l'arbitro ha lasciato continuare.

Lucchese – Grosseto 0-0

Lucchese: 1 Coletta, 5 Bachini, 6 Nannini (16’ st 3 Visconti), 8 Picchi (43’ st 26 Brandi), 10 Semprini (31’ st 18 Nanni), 13 Bellich, 16 Frigerio, 21 Corsinelli, 29 Fedato, 30 Belloni (43’ st 7 Gibilterra), 58 Minala. A disposizione: 22 Cucchietti, , 4 Bensaja, 9 Babbi, 14 Quirini, 15 Yakubiv, 17 Dumbravanu, 27 Baldan. Allenatore: Pagliuca.

Grosseto: 1 Barosi, 2 Raimo, 3 Semeraro (38’ st 6 Gorelli), 4 Cretella, 5 Ciolli, 9 Moscati (38’ st 77 Ghisolfi), 10 Vrdoljak, 16 Salvi, 17 Serena (22’ st 14 Piccoli), 19 Siniega (29’ st 8 Fratini), 30 Boccardi (22’ st 21 Arras). A disposizione: 22 Fallani, 11 Scaffidi, 25 Artioli, 29 Tiberi,. Allenatore: Magrini

Arbitro: Sig. Fontani di Siena.

Assistenti: Sig. Lattanzi di Milano e Tinello di Rovigo.

Note. Ammoniti: 30’ pt Salvi (G), 31’ pt Belloni (L), 31 pt Vrdoljak (G) 14’ st Raimo (G), 34’ st Nannini (L) Espulsi: 38’ pt Pagliuca per proteste. Angoli: 6 – 3 Spettatori: 1123 compresi abbonati.